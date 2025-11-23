Haberler

Fenerbahçe, Rizespor Deplasmanında İlk 11'de Değişiklikler Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yaparak maça Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Jhon Duran ile başladı. Rizespor ise aynı ilk 11’i sahaya sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor müsabakasın göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Nelson Semedo'yu cezası, Edson Alvarez'i ise milli maç takvimi nedeniyle kadroya almazken, Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran ilk 11'i ile başladı.

Fenerbahçe, zorlu mücadelede 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Uzun süre sonra kadroya giren Mert Hakan Yandaş ise Çaykur Rizespor karşısında yedek soyundu.

Çaykur Rizespor'da değişiklik yok

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ligin 12. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Fenerbahçe maçında da sahaya sürdü.

Rize ekibi maça, Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe 11'i ile çıktı.

Ev sahibi takımda Halil Dervişoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Saadettin Saran okul ziyaretleri gerçekleştirdi

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentte bazı okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere hediyeler verilen programlarda Saran'a yoğun ilgi gösterildi.

Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyareti sırasında Saran'a, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından Güneysuspor forması hediye edildi.

Taraftar ilgisi

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Çaykur Rizespor taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
