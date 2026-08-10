Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Devirip Play-Off'a Yürüyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler avantajını kullanıp turu almak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Stadion Graz Liebenau'da Avusturya ekibi Sturm Graz'ın konuğu olacak. İlk maçı evinde 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, gözünü play-off turuna dikti.

Fenerbahçe, Sturm Graz ile 4. kez karşılaşacak

Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz ile tarihinde 4. defa rakip olacak. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy'de 1-1'lik beraberliğin ardından Kanarya turu geçti.

Son olarak, geçen hafta oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.

Sturm Graz, Türk takımlarına karşı 8. maçına çıkacak

Avusturya ekibi Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 kez de Galatasaray ile Avrupa kupalarında rakip oldu. Graz takımı, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Aynı iki ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maç 1-1 berabere biterken, Avusturya'daki müsabaka ise Sturm Graz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarın oynanacak maçla beraber Sturm Graz, Türk takımlarıyla resmi müsabakalarda 8. defa rakip olacak.

Avrupa kupalarında 304. maç

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 304. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 303 maçta 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 413 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 45 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 17'sinde galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 66 gol atarken, 52 tane de gol yedi.

Talisca'nın yükselen formu dikkat çekiyor

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, yeni sezonda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu, geride kalan 3 resmi maçın 3'ünde de birer gol atarak takımın skor yükünü çeken isim oldu. Talisca'nın yarın oynanacak müsabakada da Fenerbahçe'nin hücumda en önemli kozu olması bekleniyor.

Play-off'ta rakip Sparta Prag veya Olympique Lyon olacak

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıkması halinde rakibi Çekya ekibi Sparta Prag ile Fransız takımı Olympique Lyon eşleşmesinin galibi olacak. İki ekip arasında Çekya'da ilk oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Sparta Prag kazandı. Fransa'da oynanacak rövanş maçı ise yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa kadrosu

Fenerbahçe'nin bu maç öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan oyuncular şöyle:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greewood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."

Alejandro Hernandez düdük çalacak

Sturm Graz - Fenerbahçe müsabakasında İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İspanya'da Cesar Soto Grado oturacak. AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı