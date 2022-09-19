Fenerbahçe penaltı kazandı, Jorge Jesus kenarda kendini paraladı! Israrla Pedro'yu işaret etti

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıyı Joao Pedro'nun kullanması için kenardan talimat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Portekizli hoca kenarda büyük bir çaba ile öğrencilerine sesini duyururken, Brezilyalı santrfor kullandığı penaltı atışından yararlanamamıştı.