Fenerbahçe penaltı kazandı, Jorge Jesus kenarda kendini paraladı! Israrla Pedro'yu işaret etti
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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıyı Joao Pedro'nun kullanması için kenardan talimat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Portekizli hoca kenarda büyük bir çaba ile öğrencilerine sesini duyururken, Brezilyalı santrfor kullandığı penaltı atışından yararlanamamıştı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un kazanılan penaltı sonrası futbolcularını ikaz ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
PEDRO PENALTIYI KAÇIRDI
Alanyaspor'u farklı geçen Fenerbahçe'de 45+3. dakikada Joao Pedro, penaltı atışından yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde kullanılan penaltı öncesi Jorge Jesus'un futbolculara müdahale ettiği ortaya çıktı.
JORGE JESUS ÖZELLİKLE İSTEDİ
Penaltı kazanıldığı an kenardan futbolcularının olduğu kaleye doğru koşan Jorge Jesus, ısrarla penaltıyı Joao Pedro'nun kullanmasını istedi. Portekizli hocanın bu tercihi sonuç vermedi ancak kenardan oyuna olan müdahalesi taraftarın takdirini topladı.