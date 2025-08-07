Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Feyenoord maçının ardından gelen eleştirilere dayanamayıp Instagram hesabını kapattı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu, maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri toplamıştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin mlli yıldızı Oğuz Aydın, Feyenoord maçı sonrası dikkat çeken bir karara imza attı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Feyenoord maçının ardından gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabını kapattı. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldukları maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri topladı. Yaşananların ardından genç yıldız, Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

Yorumlar (1)

Boş Bir Topçu.

