Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, İstanbul'a gelirken Süper Kupa finalinde forma giymek istediğini yönetime iletti. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızı derbiye yetiştirmek için süreci hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFERDE İŞTAH KABARTTI

Anthony Musaba'nın Süper Kupa yarı finalinde yaptığı iki asist, Fenerbahçe cephesinde transfer motivasyonunu artırdı. Sarı-lacivertliler, bu performansın ardından Lazio'dan alınan Matteo Guendouzi'yi de Süper Kupa finaline yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

LAZIO "EVET" DEDİ: 30 MİLYON EURO'LUK PAKET

Fenerbahçe, Lazio'ya bonuslar dahil toplam 30 milyon Euro'luk teklif sundu. İtalyan ekibi bu teklife olumlu yanıt verdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

GUENDOUZI'DEN "DERBİDE OYNAMAK İSTİYORUM" MESAJI

Matteo Guendouzi, Lazio ile son maçına çıktıktan sonra yeni kariyerine Süper Kupa finaliyle başlamak istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Fransız oyuncunun Perşembe öğleden sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TEDESCO SABIRSIZ: İLK 11 İHTİMALİ MASADA

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da Guendouzi'ye görev vermek için sabırsızlandığı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun Cumartesi günü kadroda yer alacağı, takımla idmana çıkması halinde ise ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

YILLIK 5 MİLYON EURO, REKOR TRANSFER

Guendouzi'nin Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 5 milyon Euro kazanacağı aktarıldı. 30 milyon Euro'yu bulan bonservisiyle Fransız orta saha, kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasına girdi.

Fenerbahçe'de bugüne kadar bonservis rekoru 22,5 milyon Euro ile Kerem Aktürkoğlu'na aitti. Onu 19,5 milyon Euro ile En-Nesyri, 18 milyon Euro ile Nene ve 15 milyon Euro ile Cengiz Ünder takip ediyordu.