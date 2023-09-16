Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi dosyası

Fenerbahçe yaz transfer döneminde oyuncu satışından en yüksek bedelli dönemi geride bıraktı. Bir yandan kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren sarı-lacivertlilerde 13 futbolcu takıma dahil oldu.

2023-2024 sezonu için 26 Haziran'da başlayan ve 15 Eylül'de sona eren yaz transfer döneminde Fenerbahçe, en yüksek bedelli oyuncu satışı gerçekleştirdiği dönemi yaşadı. Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, transfer ve tescil dönemine de hızlı bir giriş yaptı. İlk transferini İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu Ryan Kent ile yapan Fenerbahçe, bu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile final oynayan Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak, forvet hattını güçlendiren sarı-lacivertliler, oyuncuyla sezonluk 4 milyon 200 bin Euro karşılığında 2 senelik anlaşma sağladı. Savunmaya ilk takviye Strasbourg'da forma giyen 28 yaşındaki Alexander Djiku ile geldi. Bedelsiz olarak transfer edilen Ganalı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Sebastian Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer eden Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bedelsiz transfer edilen isimlerden biri de Sırp yıldız Dusan Tadic oldu. Ajax'ta gösterdiği performansla yıldızını parlatan başarılı oyuncu ile sezonluk 4 milyon 200 bin Euro karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertliler, defans hattını Udinese forması giyen Rodrigo Becao ile güçlendirdi. 8 milyon 312 bin Euro bonservis ödenen Brezilyalı futbolcuyu 5 yıllığına renklerine bağladı. Haziran ayında sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşan Fenerbahçe, Sloven orta saha ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalarken, İtalyan ekibi Sassuolo'dan milli futbolcu Mert Müldür'ü de renklerine bağladı.

En pahalı transfer Cengiz Ünder

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde en yüksek bonservis bedelini Cengiz Ünder için ödedi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Olimpik Marsilya kulübüne 15 milyon avroluk bedelin 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeneceği bildirildi. Milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Cengiz ile aynı gün açıklanan bir diğer futbolcu Brezilyalı Fred oldu. Manchester United kulübünden 9 milyon 743 bin 589 avro bonservis bedeli karşılığında alınan Fred Santos ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulübün yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed de Fenerbahçe'ye yeni sezonda dahil oldu. 20 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken, transferin son gününde 1 yıllığına Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandı.

4 yıl sonra yabancı kaleci

Geçtiğimiz sezon performansından dolayı büyük eleştiri alan ve daha sonra yaşadığı sakatlıkla birlikte kaleyi İrfan Can Eğribayat'a devreden Altay Bayındır'ın Manchester United'a transferinin ardından yabancı kaleci transferi de tamamlandı. Uzun süren görüşmelerin ardından Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilere imza attı. 28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin avro bonservis ödenirken, 5 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'de kaleyi koruyan son yabancı kaleci 2018-2019 sezonunda Kamerunlu kaleci Carlos Cameni'ydi.

Fenerbahçe'den giden futbolcular

Oyuncu satışından yaklaşık 56 milyon avro bedeli kasasına koyan Fenerbahçe, en yüksek rakama bu transfer döneminde ulaştı. Oynadığı futbolla dünya devlerinin radarına giren ve sezon sonu itibarıyla kararı beklenen Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferiyle ilgili KAP'a bildirdiği açıklamada, 20 milyon avro bedel karşılığında eflatun-beyazlılara transfer olduğu, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin Real Madrid tarafından ödeneceğini, 10 milyon Avro da bonus bedeli olduğunu açıkladı.

2,5 sezon takımın formasını giyen Macar stoper Attila Szalai, Alman ekibi Hoffenheim'a 12 milyon 300 bin avro bedel karşılığında transfer olurken, Bruma da 6 milyon 500 bin avro bedelle Braga ile anlaştı.

Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, 5 milyon 600 bin dolar ve 1 milyon dolar bonusla MLS ekibi Columbus Crew'e transfer olurken; Altay Bayındır ise Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Altay'ın transferi için İngiliz ekibiyle 5 milyon Euro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaştı.

Gol kralı Valencia da ayrıldı

Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu 29 golle gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia'nın 3 sezonluk Fenerbahçe kariyeri de sona erdi. Sezon sonunda sözleşmesi biten Ekvadorlu forvet, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde, Dimitrios Pelkas, Ally Samatta, Ezgjan Alioski, Mergim Berisha, Willian Arao, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Nazım Sangare ile yollar ayrıldı.

Joao Pedro, Tiago Çukur, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Arda Çağdaş, Emir Ortakaya, Bora Aydınlık, Eyüp Akcan, Burak Kapacak, Omar Fayed ve Jin-ho Jo ise farklı takımlara kiralandı.

Yeni transferler çabuk uyum sağladı

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme müsabakaları ile başlayan Fenerbahçe'de yeni transferler performansları ile önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda 3 turda toplam 6 maça çıkarken, 3 de Süper Lig maçı oynadı. Bu süreçte Edin Dzeko, takımı adına 5 gol atarken, 4 de asist yaptı. Szymanski 4 gol, 4 asistlik katkı sağlarken, Dusan Tadic, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Yeni isimlerden Ryan Kent ve Rodrigo Becao ise ilk resmi maçlarında gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL