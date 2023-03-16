Fenerbahçe'nin veda galibiyeti nefes aldırdı! Avrupa'ya gidecek takım sayımız netleşti
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Fenerbahçe ve Sivasspor'un elenmesiyle Türkiye'nin Avrupa hikayesi son buldu. Sezona 20. sırada başlayan Türkiye, 8 basamak ilerleme kaydederek sezonu 12. tamamladı. 2024-25 sezonunda UEFA'ya 5 takım göndermeyi garantiledik. Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt değil play-off oynayarak katılacak. F.Bahçe'nin galibiyeti ise Basel ile yolculuğuna devam eden İsviçre'yi biraz olsun ardımızdan uzak tuttu.
Türk takımları için Avrupa macerası sona erdi. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta mağlup olduğu Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen elendi. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor ise deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında evinde Fiorentina'ya 4-1 kaybederek hikayesini tamamladı.
20. sırada başladığı 12. sırada bitiren Tükiye, 8 basamak başarı kaydetti. Fenerbahçe ve Sivasspor'un elenmesiyle 10. sırada sezonu 10. sırada tamamlama şansımız kalmadı. Ülkemizin sezonu 13. sırada bitirme ihtimali bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi Son 16'dan çeyrek finale yükselen İsviçre ekibi Basel'in yolculuğu devam ediyor. Basel, ülkelerini ilk 10'a sokabilmek için 12. sıradaki Türkiye'yi geçecek puanlar almak zorunda.
Türkiye, İsviçre'nin geçmesi halinde 13. sırada sezonu tamamlasa da her iki şartta da 2024-25 sezonunda UEFA'ya 5 takım gönderecek. Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak. Süper Lig'in şampiyonu Play-off'u geçerse gruplara katılacak.
2024-25 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve UEFA Konferans Ligi'ne 2 takım göndereceğiz.
"Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde Devler Ligi bileti alırsa, 11. ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılır" kuralı 2024'te geçersiz oluyor. İlk 10 dışındaki ülkelerin şampiyonları eleme oynayacak.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un karşılaşmalarından önce 10. sırada yer alan Avusturya ile aramızda 2.300 puan farkı bulunuyordu. 31.700 olan puanımız, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 32.100'e çıktı.
Şampiyon: Şampiyonlar Ligi Play Off Turu
Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu
Lig üçüncüsü : Avrupa Ligi 2. Eleme Turu
Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Eleme Turu
Kupa galibi: Avrupa Ligi Play Off Turu
15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)
14. Ukrayna: 29.300 (Takımı kalmadı)
13. İsviçre: 30.125 (Basel)
12. Türkiye: 32.100 (Takımı kalmadı)
11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)
10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)
9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)