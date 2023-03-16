Fenerbahçe'nin veda galibiyeti nefes aldırdı! Avrupa'ya gidecek takım sayımız netleşti

Fenerbahçe ve Sivasspor'un elenmesiyle Türkiye'nin Avrupa hikayesi son buldu. Sezona 20. sırada başlayan Türkiye, 8 basamak ilerleme kaydederek sezonu 12. tamamladı. 2024-25 sezonunda UEFA'ya 5 takım göndermeyi garantiledik. Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt değil play-off oynayarak katılacak. F.Bahçe'nin galibiyeti ise Basel ile yolculuğuna devam eden İsviçre'yi biraz olsun ardımızdan uzak tuttu.

Türk takımları için Avrupa macerası sona erdi. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta mağlup olduğu Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen elendi. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor ise deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında evinde Fiorentina'ya 4-1 kaybederek hikayesini tamamladı.

8 BASAMAK ATLADIK

20. sırada başladığı 12. sırada bitiren Tükiye, 8 basamak başarı kaydetti. Fenerbahçe ve Sivasspor'un elenmesiyle 10. sırada sezonu 10. sırada tamamlama şansımız kalmadı. Ülkemizin sezonu 13. sırada bitirme ihtimali bulunuyor.

ARDIMIZDA BASEL VAR

UEFA Konferans Ligi Son 16'dan çeyrek finale yükselen İsviçre ekibi Basel'in yolculuğu devam ediyor. Basel, ülkelerini ilk 10'a sokabilmek için 12. sıradaki Türkiye'yi geçecek puanlar almak zorunda.

HER ŞARTTA 5 TAKIM GİDECEK

Türkiye, İsviçre'nin geçmesi halinde 13. sırada sezonu tamamlasa da her iki şartta da 2024-25 sezonunda UEFA'ya 5 takım gönderecek. Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak. Süper Lig'in şampiyonu Play-off'u geçerse gruplara katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 2 TAKIM

2024-25 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve UEFA Konferans Ligi'ne 2 takım göndereceğiz.

İLK 10'DA YER ALMAK GEREKİYOR

"Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde Devler Ligi bileti alırsa, 11. ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılır" kuralı 2024'te geçersiz oluyor. İlk 10 dışındaki ülkelerin şampiyonları eleme oynayacak.

1900 PUAN FARKLA SIRALAMAYI GERİDE KAPATTIK

Fenerbahçe ve Sivasspor'un karşılaşmalarından önce 10. sırada yer alan Avusturya ile aramızda 2.300 puan farkı bulunuyordu. 31.700 olan puanımız, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 32.100'e çıktı.

12. sırada kalan Türkiye'nin 2024-25 sezonunda Avrupa'ya katılım şu şekilde olacak:

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi Play Off Turu

Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

Lig üçüncüsü : Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Eleme Turu

Kupa galibi: Avrupa Ligi Play Off Turu

İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanlarında son durum;

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

14. Ukrayna: 29.300 (Takımı kalmadı)

13. İsviçre: 30.125 (Basel)

12. Türkiye: 32.100 (Takımı kalmadı)

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)