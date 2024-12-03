Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda bu haftanın tek pozisyonu olarak Fenerbahçe- Gaziantep maçında sarı-lacivertlilerin son dakikalarda iptal edilen penaltısı yer aldı.

HAKEMLER NE KONUŞTU?

Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısında hakemler arasındaki geçen konuşma şu şekilde;

VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Alper Akarsu: Ekrandayım.

VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.

Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?

VAR: Bir açım daha var.

Alper Akarsu: Tamam, gördüm, yeterli. Teşekkür ederim.

VAR: Rica ederim.