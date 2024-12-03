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Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı

Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 14. haftada VAR'a gidilen tek pozisyon olan Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki sarı-lacivertlilerin son dakikalarda iptal edilen penaltısının kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda bu haftanın tek pozisyonu olarak Fenerbahçe- Gaziantep maçında sarı-lacivertlilerin son dakikalarda iptal edilen penaltısı yer aldı.

HAKEMLER NE KONUŞTU?

Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısında hakemler arasındaki geçen konuşma şu şekilde;

VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Alper Akarsu: Ekrandayım.

VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.

Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?

VAR: Bir açım daha var.

Alper Akarsu: Tamam, gördüm, yeterli. Teşekkür ederim.

VAR: Rica ederim.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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