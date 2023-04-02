Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar, Jesus'a salladı: Amacı provokasyon

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de yer aldığı haberleri yayıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu sezon kulübeden en çok kart gören futbolcu olan Mert Hakan'ın gerginlik çıkarma amacıyla sahaya sürüldüğüne dair yorumlar yazdı.