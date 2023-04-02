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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar, Jesus'a salladı: Amacı provokasyon

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11'de yer aldığı haberleri yayıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu sezon kulübeden en çok kart gören futbolcu olan Mert Hakan'ın gerginlik çıkarma amacıyla sahaya sürüldüğüne dair yorumlar yazdı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11'leriyle ilgili pek çok tartışma oldu. Kulüp muhabirleri, maça saatler kala Mert Hakan Yandaş'ın sahaya ilk 11'de çıkacağına dair bilgi aktardı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN UYARI

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'inde Mert Hakan'ı gören Siyah-Beyazlı taraftarlar, dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Maçın bu hamle yüzünden gergin geçeceğine dair çokça yorum görüldü.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar, Jesus'a salladı: Amacı provokasyon

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Osayi, Arao, Mert Hakan, Ferdi, Arda, Valencia, Pedro.

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Colley, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

İşte o yorumlardan bazıları:

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini gören Beşiktaşlılar'dan takımına uyarı: Provokasyon çıkaracak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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