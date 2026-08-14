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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

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- Sarı-lacivertliler, geride kalan 68 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı En farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile yaşayan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 maç kazandı, 3 maç yitirdi Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, buna karşın en uzun süre 9 maç galibiyet alamadı Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, en uzun süre üst üste 5 maçta gol yollarında suskun kaldı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 68 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile yaşayan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1993-1994

01.05.1994

Fenerbahçe-Samsunspor

8-1

1994-1995

20.11.1994

Fenerbahçe-Kayserispor

8-1 (İzmir'de)

1984-1985

07.10.1984

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1996-1997

25.05.1997

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1997-1998

14.12.1997

Fenerbahçe-Şekerspor

7-0

2004-2005

20.02.2005

Fenerbahçe-Kayserispor

7-0

2008-2009

14.02.2009

Fenerbahçe-Hacettepe

7-0

2017-2018

14.05.2018

Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe

0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1990-1991

26.08.1990

Fenerbahçe-Aydınspor

1-6

1960-1961

18.12.1960

Galatasaray-Fenerbahçe

5-0

1989-1990

07.01.1990

Fenerbahçe-Beşiktaş

1-5

1999-2000

27.02.2000

Gaziantepspor-Fenerbahçe

5-1

1985-1986

22.12.1985

Samsunspor-Fenerbahçe

4-0

1986-1987

02.11.1986

Samsunspor-Fenerbahçe

4-0

1986-1987

16.05.1987

Beşiktaş-Fenerbahçe

4-0

1987-1988

20.09.1987

Fenerbahçe-Eskişehirspor

0-4

1987-1988

21.11.1987

Fenerbahçe-Beşiktaş

0-4

En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1991-1992

16.05.1992

Fenerbahçe-Gaziantepspor

8-4

1993-1994

01.05.1994

Fenerbahçe-Samsunspor

8-1

1994-1995

20.11.1994

Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)

8-1

1984-1985

07.10.1984

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1988-1989

25.03.1989

Eskişehirspor-Fenerbahçe

2-7

1996-1997

25.05.1997

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1997-1998

14.02.1997

Fenerbahçe-Şekerspor

7-0

1960-1961

15.10.1960

Karşıyaka-Fenerbahçe

1-7

1974-1975

22.12.1974

Fenerbahçe-Göztepe

7-1

1992-1993

06.12.1992

Fenerbahçe-Karşıyaka

7-1

2002-2003

17.11.2002

Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara)

7-1

2003-2004

23.08.2003

Fenerbahçe-Elazığspor

7-1

2004-2005

20.02.2005

Fenerbahçe-Kayserispor

7-0

2008-2009

14.02.2009

Fenerbahçe-Hacettepe

7-0

2017-2018

14.05.2018

Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe

0-7

2023-2024

10.01.2024

Fenerbahçe-Konyaspor

7-1

En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1990-1991

26.08.1990

Fenerbahçe-Aydınspor

1-6

1960-1961

18.12.1960

Galatasaray-Fenerbahçe

5-0

1989-1990

07.01.1990

Fenerbahçe-Beşiktaş

1-5

1990-1991

06.10.1990

Fenerbahçe-Trabzonspor

3-5

1999-2000

27.02.2000

Gaziantepspor-Fenerbahçe

5-1

2005-2006

15.04.2006

Manisaspor-Fenerbahçe

5-3

En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1991-1992

16.05.1992

Fenerbahçe-Gaziantepspor

8-4

1988-1989

25.03.1989

Eskişehirspor-Fenerbahçe

2-7

1993-1994

01.05.1994

Fenerbahçe-Samsunspor

8-1

1994-1995

20.11.1994

Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)

8-1

2022-2023

09.10.2022

Fenerbahçe-Karagümrük

5-4

Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

2005-2006

21.08.2005

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

1-2

2005-2006

27.08.2005

Fenerbahçe-Samsunspor

5-2

2005-2006

10.09 2005

Fenerbahçe-Ankaraspor

2-1

2005-2006

18.09.2005

Beşiktaş-Fenerbahçe

1-2

2005-2006

24.09.2005

Fenerbahçe-Kayserispor

3-0

2005-2006

01.10.2005

Konyaspor-Fenerbahçe

2-4

2005-2006

15.10.2005

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

2-1

2005-2006

23.10.2005

Malatyaspor-Fenerbahçe

0-3

2005-2006

29.10.2005

Fenerbahçe-Gaziantepspor

1-0

2005-2006

06.11.2005

Sivasspor-Fenerbahçe

2-3

2005-2006

19.11.2005

Fenerbahçe-Manisaspor

2-1

2005-2006

27.11.2005

Galatasaray-Fenerbahçe

0-1

Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, ligde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

2002-2003

08.03.2003

Galatasaray-Fenerbahçe

2-0

2002-2003

15.03.2003

Elazığspor-Fenerbahçe

3-3

2002-2003

22.03.2003

Fenerbahçe-Altay

0-1

2002-2003

06.04.2003

Adanaspor-Fenerbahçe

3-1

2002-2003

13.04.2003

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

3-3

2002-2003

16.04.2003

Denizlispor-Fenerbahçe

1-1

2002-2003

20.04.2003

Beşiktaş-Fenerbahçe

2-0

2002-2003

26.04.2003

Fenerbahçe-Samsunspor

1-1

2002-2003

03.05.2003

Bursaspor-Fenerbahçe

2-1

Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1967-1968

31.12.1967

Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu

1-0

1967-1968

07.01.1968

Şekerspor-Fenerbahçe

0-0

1967-1968

03.02.1968

Fenerbahçe-Feriköy

1-0

1967-1968

11.02.1968

Fenerbahçe-Vefa

0-0

1967-1968

18.02.1968

Fenerbahçe-Eskişehirspor

3-0

1967-1968

25.02.1968

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

0-2

1967-1968

03.03.1968

Fenerbahçe-Galatasaray

3-0

1967-1968

09.03.1968

Fenerbahçe-Altay

1-0

1967-1968

17.03.1968

Fenerbahçe-Ankara Demirspor

0-0

1967-1968

24.03.1968

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

0-0

1967-1968

31.03.1968

Bursaspor-Fenerbahçe

0-1

1967-1968

14.04.1968

Fenerbahçe-PTT

2-0

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1980-1981

22.02.1981

Fenerbahçe-Galatasaray

0-1

1980-1981

01.03.1981

Trabzonspor-Fenerbahçe

0-0

1980-1981

08.03.1981

Fenerbahçe-Kocaelispor

0-0

1980-1981

15.03.1981

Altay-Fenerbahçe

0-0

1980-1981

29.03.1981

Fenerbahçe-Beşiktaş

0-1

Kaynak: AA
Haberler.com
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