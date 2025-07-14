Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek
Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de gözler Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerinde. Fenerbahçe yönetimi, transferde büyük mesafe kat ettikleri iki yıldızı aynı uçakla İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran, Tarık Çetin ve Archie Brown transferlerinin ardından rotasını diğer isimlere çevirdi.
ASENSIO İÇİN İKNA TAMAM
Fenerbahçe, 29 yaşındaki İspanyol oyuncu Marco Asensio ile yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaştı. Sarı-Lacivertliler, PSG'yi de bonus ve taksit şeklinde 15 milyon euro'ya ikna etti.
SKRINIAR'DA DA MUTLU SONA YAKIN
Kanarya, PSG'den Milan Skriniar transferinde de mutlu sona çok yakın. Geçen sezon 6 ay kiralık oynayan ve takımın liderlerinden olan Slovak savunmacı, Mourinho'nun baskılarıyla yeniden çubuklu formayı giyecek. 30 yaşındaki futbolcu için Fransız takımıyla 10 milyon euroya anlaşma yapıldı. 8 milyon euroya inen Skriniar'a da 6 milyon euro önerildi. Bonus maddeleriyle bu farkın kapanması bekleniyor.
İKİ YILDIZ AYNI UÇAKTA GELECEK
Öte yandan iki yıldızın İstanbul'a geliş süreci ile de ilgili yönetimin planı oldu. Başkan Ali Koç önderliğindeki yönetimin iki yıldız futbolcuyu aynı uçakla İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi.