Fenerbahçe'nin golü olay oldu

Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırladığı mücadelenin 24. dakikasında Samet Akaydin ile öne geçti. El itirazlarının ardından incelenen gol geçerli sayıldı. Bunun ardından Galatasaray'dan maç sırasında tepki geldi.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE EL İTİRAZI

Samet Akaydin, 24. dakikada Mert Hakan'ın sağdan ortasındaarka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin Samet ile bulduğu gol öncesi Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyon için VAR hakemi Sarper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Kadir Sağlam'ı ekrana davet etti. Sivassporlu oyuncular, Djiku ve Sundberg arasında yaşanan pozisyon için elle oynama bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izlediği pozisyonda kararını değiştirmedi ve gol kararında kaldı. Fenerbahçe, bu golle Sivasspor karşısında öne geçti.

GALATASARAY'DAN MAÇ SIRASINDA TEPKİ: FENERBAHÇE ELLE ATIYOR, VERİLİYOR

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Samsunspor'a karşı 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin golünün geçerli sayılmasına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı idarecinin açıklamaları şu şekilde;

"Burada yapı yok, burada çok büyük bir ayıp var! Hakemler Galatasaray'a karşı çok kolay penaltı veriyor. Algılar, onlara cesaret verdi! 11 gol yemişiz, bunun 6 tanesi penaltıdan. Tamamı da gri pozisyonlar. Az önce Fenerbahçe maçında bariz elle oynamaya rağmen gol verildi. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz ama yediğimiz 11 golün 6'sı penaltı! Bu böyle gitmemeli, bu ayıp bir şekilde ortadan kaldırılmalı! MHK bu arada verilen kararları gözden geçirmeli! Çünkü gidişat hayra alamet değil! Kimsenin lehine ya da aleyhine böyle hatalar olmasın! Hakem kararlarında adalet istiyoruz. VAR müdahaleleri çok ciddi maçları etkiliyor. Bunları görmüyorlar mı? Biz bu konuların takipçisi olacağız! Artık bardağı taşıran son damlaları bu iki penaltıda gördük! Omuz omuza mücadele penaltı veriliyor, hakemin gözü önündeki pozisyona VAR çağırıyor. Yabancı ya da yerli hakem değil, iyi hakem çözüm! Türk futbolunun marka değerinin yükseltmek için öncelikle hakemler iyi gitmeli. 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar ve hakemleri etki altına almayı başardılar. Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapmayacağım! O gün açıklama yaptım, konu kapandı.