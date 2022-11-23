Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'nda şov yapıyor! Batshuayi'den hayat öpücüğü
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Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika, Kanada'yı Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Batshuayi, takımının kötü oynadığı maçta altın değerinde 3 puan kazandırdı. Açılış maçında Katar'a 2 gol atan Ekvador'un Fenerbahçeli kaptanı Valencia'dan takım arkadaşı Batshuayi'ye tebrik geldi.
Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında golle tanıştı. Enner Valencia'nın ardından Michyt Batshuayi de galibiyeti getiren golü kaydetti.
Kanada karşısında maçı 1-0 kazanan Belçika, favori olduğu maçta beklentilerin altında kaldı. 44. dakikada savunma arkasına kaçan Batshuayi, sol ayağıyla yaptığı net vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Kanada ise Belçika karşısında daha fazla pozisyona girdi. 10. dakikada Alfonso Davies, penaltıdan yararlanamadı. Davies'in bu maçta gösterdiği performans da hayal kırıklığı oldu.
2022 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atan Ekvadorlu Valencia, sosyal medyadan Batshuayi'yi tebrik etti.