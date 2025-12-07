Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen ve 3 gün önce 18 yaşına basan Ege Öztürk ile evlendi.
- Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, Türk futbolcu Ege Öztürk ile evlendi.
- Ege Öztürk, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen 18 yaşındaki bir futbolcudur.
Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, sürpriz bir evlilik gerçekleştirdi.
18 YAŞINA GİRER GİRMEZ NİKAH KIYDI
Ailesi Türkiye'den ayrılmasına rağmen ülkemizden ayrılmayan Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen Türk futbolcu Ege Öztürk ile uzun süredir devam eden birlikteliğini imza ile taçlandırdı. Lincoln Henrique'nin üvey kızı, 18 yaşına 3 gün önce giren Ege Öztürk nikah masasına oturdu.
MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Genç çift, nikah törenin ardından mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok futbolsever, ikiliyi yaptığı yorumlarla tebrik etti.
İşte paylaşılan o fotoğraflar: