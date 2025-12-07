Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, sürpriz bir evlilik gerçekleştirdi.

18 YAŞINA GİRER GİRMEZ NİKAH KIYDI

Ailesi Türkiye'den ayrılmasına rağmen ülkemizden ayrılmayan Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen Türk futbolcu Ege Öztürk ile uzun süredir devam eden birlikteliğini imza ile taçlandırdı. Lincoln Henrique'nin üvey kızı, 18 yaşına 3 gün önce giren Ege Öztürk nikah masasına oturdu.

MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç çift, nikah törenin ardından mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok futbolsever, ikiliyi yaptığı yorumlarla tebrik etti.

İşte paylaşılan o fotoğraflar: