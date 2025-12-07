Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Güncelleme:
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen ve 3 gün önce 18 yaşına basan Ege Öztürk ile evlendi.

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, sürpriz bir evlilik gerçekleştirdi.

18 YAŞINA GİRER GİRMEZ NİKAH KIYDI

Ailesi Türkiye'den ayrılmasına rağmen ülkemizden ayrılmayan Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen Türk futbolcu Ege Öztürk ile uzun süredir devam eden birlikteliğini imza ile taçlandırdı. Lincoln Henrique'nin üvey kızı, 18 yaşına 3 gün önce giren Ege Öztürk nikah masasına oturdu.

MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç çift, nikah törenin ardından mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok futbolsever, ikiliyi yaptığı yorumlarla tebrik etti.

İşte paylaşılan o fotoğraflar:

Yorumlar (4)

mardinli yiğit:

bize ne kardeşim, millet fakir aç, ev kiraları 25 bin olmuş.. hasta mısınız nesiniz

Dragoz:

henüz, daha sadece açlık fakirlik haberleri yapan bir yayın yok

Salih Kandıralı:

Hiçbir türk bir brezilyalıyı doyuramaz.

BARBAROS:

Bu bilgi ile ne yapacağız peki?

