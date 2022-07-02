Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti
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Kamp yaptığı Avusturya'da ilk hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Enner Valencia kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı 4. hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi.
Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, Merkur Arena'da Partizan ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı.
VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü henüz 2. dakikada, Partizan kalecisi Stevanovic'in büyük hatasında Enner Valencia kaydetti. Mücadeleyi tek golle kazanan sarı-lacivertliler, 4. hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir sonraki maçını 6 Temmuz'da Fehervar ile oynayacak.
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