Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, Merkur Arena'da Partizan ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı.

VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü henüz 2. dakikada, Partizan kalecisi Stevanovic'in büyük hatasında Enner Valencia kaydetti. Mücadeleyi tek golle kazanan sarı-lacivertliler, 4. hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir sonraki maçını 6 Temmuz'da Fehervar ile oynayacak.

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