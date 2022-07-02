Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti - Haberler

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Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

Kamp yaptığı Avusturya'da ilk hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Enner Valencia kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı 4. hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, Merkur Arena'da Partizan ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü henüz 2. dakikada, Partizan kalecisi Stevanovic'in büyük hatasında Enner Valencia kaydetti. Mücadeleyi tek golle kazanan sarı-lacivertliler, 4. hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir sonraki maçını 6 Temmuz'da Fehervar ile oynayacak.

Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Partizan'ı da mağlup etti

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