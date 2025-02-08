Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 9 isim, Alanya kafilesinde yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
9 EKSİK VAR
Sarı-lacivertlilerin Alanya kafilesinde; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de kafilede bulunmuyor. Öte yandan sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de maç kadrosuna dahil edilmedi.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe'nin 21 kişilik Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. GAİN PARK'taki müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.