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Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 9 isim, Alanya kafilesinde yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

9 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerin Alanya kafilesinde; Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de kafilede bulunmuyor. Öte yandan sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de maç kadrosuna dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. GAİN PARK'taki müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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