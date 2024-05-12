Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi, Djiku ve Çağlar Söyüncü attı.

Stat: Ülker

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Oosterwolde (Dk. 66 Osayi-Samuel), Djiku, Cengiz Ünder (Dk. 83 Bonucci), Fred, Tadic (Dk. 66 King), Szymanski, Batshuayi (Dk. 78 Serdar Dursun)

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mehmet Eray Özbek), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 67 Attamah), Carole, Kartal Yılmaz, Shukurov (Dk. 46 Nazon), Cardoso, Bourabia (Dk. 81 Ackah), Mane (Dk. 62 Ramazan Civelek), Boa Morte

Goller: Dk. 18 Batshuayi, Dk. 43 Djiku, Dk. 59 Çağlar Söyüncü ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 10 Kartal Yılmaz, Dk. 28 Shukurov, Dk. 52 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+1 Boa Morte (Mondihome Kayserispor ), Dk. 45+3 Becao ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı.

50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.

82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Çağlar Söyüncü Kayserispor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

 Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title