Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Batshuayi, Djiku ve Çağlar Söyüncü attı.
Stat: Ülker
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Oosterwolde (Dk. 66 Osayi-Samuel), Djiku, Cengiz Ünder (Dk. 83 Bonucci), Fred, Tadic (Dk. 66 King), Szymanski, Batshuayi (Dk. 78 Serdar Dursun)
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mehmet Eray Özbek), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 67 Attamah), Carole, Kartal Yılmaz, Shukurov (Dk. 46 Nazon), Cardoso, Bourabia (Dk. 81 Ackah), Mane (Dk. 62 Ramazan Civelek), Boa Morte
Goller: Dk. 18 Batshuayi, Dk. 43 Djiku, Dk. 59 Çağlar Söyüncü ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 10 Kartal Yılmaz, Dk. 28 Shukurov, Dk. 52 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+1 Boa Morte (Mondihome Kayserispor ), Dk. 45+3 Becao ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı.
50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.
82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.