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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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