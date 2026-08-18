Fenerbahçe-Lyon Maçını 175 Medya Mensubu Takip Etti

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçını 12'si yabancı 175 medya mensubu takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 12'si yabancı toplam 175 medya mensubu müsabakaya akredite edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı