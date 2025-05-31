Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

Konyaspor'un golü 4. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Melih Bostan kaydetti. Genç santrfor, bu sezon ligdeki ilk golünü eski takımına attı.

İlk devre 1-0 biterken, Fenerbahçe aradığı golü 75. dakikada buldu. Amrabat'ın savunma arkasına uzun pasında iyi hareketlenen İrfan Can Kahveci, top yere inmeden çok şık bir vuruşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Fenerbahçe galibiyet golünü ise 82. dakikada buldu. Filip Kostic'in son çizgiden içeriye ortasında Youssef En Neysri bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı. Faslı oyuncu bu sezon ligdeki 20. golünü attı.

KANARYA LİGİ İKİNCİ TAMAMLADI

Bu sonuçla birlikte ligde Fenerbahçe, puanını 84 yaparak sezonu ikinci sırada tamamladı. Konyaspor ise ligi 46 puanla tamamladı.