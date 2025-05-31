Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı

Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

Konyaspor'un golü 4. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Melih Bostan kaydetti. Genç santrfor, bu sezon ligdeki ilk golünü eski takımına attı.

İlk devre 1-0 biterken, Fenerbahçe aradığı golü 75. dakikada buldu. Amrabat'ın savunma arkasına uzun pasında iyi hareketlenen İrfan Can Kahveci, top yere inmeden çok şık bir vuruşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Fenerbahçe galibiyet golünü ise 82. dakikada buldu. Filip Kostic'in son çizgiden içeriye ortasında Youssef En Neysri bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı. Faslı oyuncu bu sezon ligdeki 20. golünü attı.

Fenerbahçe ligin son maçında geriden gelip kazandı

KANARYA LİGİ İKİNCİ TAMAMLADI

Bu sonuçla birlikte ligde Fenerbahçe, puanını 84 yaparak sezonu ikinci sırada tamamladı. Konyaspor ise ligi 46 puanla tamamladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSabri:

çokta tın adamlar kendileri bi an önce bitsinde yolumuza bakalım diyorlar önce kafada sonra sahada bitirmişler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNeferoglu:

keşke önceki maçlarda da bunu yapabilseydim. kolay kazanılacak maçlar ve derbilerin kaybı üstünün tuzu biberi oldu. gelecek senelere bagacuğuk artik.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki taraftar sayısı hayrete düşürdü

Nereden nereye! Kadıköy'de maça gelen taraftar sayısı hayrete düşürdü
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.