Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yeniden ayağa kalkarak Trendyol Süper Lig'deki son 4 maç öncesinde mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Saran, sözlerine "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki elim olaylarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz bir daha olmaması için gereken adımları atacaktır. Adı Fenerbahçe'yle özdeşleşmiş Serkan Acar'ı da rahmetle anıyorum." ifadeleriyle başladı.

Yüksek divan kurulunda yapılan tüm değerlendirmelerin kendileri için kıymetli olduğunu aktaran Saran, "İçinde bulunduğumuz dönem bizi doğal olarak sahaya, mücadeleye ve sezonun son virajına getiriyor. Takımlarımız bütün kupalara talip olmaya devam edecek. İnanıyorum ki bu formanın ağırlığını bilen, bu camianın beklentisini omuzlarında taşıyan tüm sporcularımız sonuna kadar mücadelesini sürdürecek." diye konuştu.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında tüm camiayı üzen bir sonuç aldıklarını belirten Saran, şöyle devam etti:

"Kolay bir gece değildi, uzun süre stattan çıkmadık. Hiç uyumadım. Stadımızı dolduran binlerce Fenerbahçeli eminim ki bizim gibi geceyi uykusuz geçirdi. Umutlandığımız, elimizin ucuna kadar gelen bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan bunu kolay atlatamıyor. Ama bu camia bu duyguyu ilk kez yaşamıyor. Ama dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Önümüzde oynanacak 4 maç var, bu yarış bitmedi. Şimdi aynı inançla, aynı umutla yeniden başlamak gerekiyor. Şu anda aranızda 'Ne umudundan bahsediyoruz' diye düşünen olur. Belki yerinizde olsam ben de aynı şekilde düşünürüm. Puan farkı yediyken de aynı yerdeydik, dün de aynı yerdeydik, bugün de aynı yerdeyiz. Bu takım düştüğümüz zaman bize hayal kurmayı öğretti. Futbol böyle bir şey. Tam bitti dediğiniz anda yeniden fırsat veriyor. Bize 'Bu iş bitti' dedirten de şampiyonluk hayali kurduran da aynı takım."

Sadettin Saran, hakem kararlarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Dün akşam hepimizin gözü önünde yaşanan gol pozisyonu öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. Kırmızı kart olan pozisyonda VAR'ın devreye girmediğini gördük. Çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde adalet herkes için eşit mi yoksa Fenerbahçe ligin seyir zevkini artıran bir unsur mu? Kimsenin emeğinin bu kadar kolay yok sayılmasını kabul edemeyiz. Biz ne sustuk ne de bir adım geri durduk. Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın hesabını gerekli yerlere sorduk. İşte bu noktada bilinçli bir tercih yaptık. Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın 'Bizi şampiyon yapmazlar' duygusuna girmesine asla izin vermedik. Daha önce bu duygu onlara kaybettirdi. Biliyoruz ki o andan itibaren sadece sahada rakiple değil kendi inancınla da mücadele edersin. Yoksa biz de daha öncekilerin yaptığı gibi bağırıp çağırmayı biliriz. Bu süreçte yaşananlarla ilgili gereken tüm konuşmaları yaptık. Her seferinde 'Haklısınız' dediler. Eğer haklıysak neden gereği yapılmıyor? MHK'nin camiamıza bir açıklama borcu var. Federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum. Arka planda 'Haklısınız' demek yetmez. Bu ligin sahibi olduğunu göstermeniz gerekiyor."

"Dün takımın bir ağlamadığı kaldı"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, futbol A takımı oyuncularının Çaykur Rizespor maçının ardından çok üzgün olduklarını ifade etti.

Hatasıyla gole sebebiyet veren kaleci Ederson'un takım arkadaşlarından özür dilediğini anlatan Saran, "Oyuncularımız dün gece çok üzgündü. Efsane oyuncular dediğiniz oyuncuların zamanında soyunma odasında nasıl güldüklerini gördük. Dün takımın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz dün grupta 'Bütün sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum.' mesajı gönderdi. Federasyon ve MHK'nin bu konuda gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bizim için kaybettik demek kolay. Bu takımı ben kurmadım demek kolay, dağılıp gitmek kolay. Tam da bu yüzden yeniden ayağa kalkıp yeniden savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine 4 maç kaldığını vurgulayan Saran, "Önümüzde 4 maç var ve bu 4 maçta hep birlikte aynı şeyi yapıp takımımızın yanında olacağız. Son maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Camiamızın aklında pek çok soru olduğunu biliyorum. Bu camia sahada dışında birçok gündemle baş başa kaldı. Zamanlaması tartışmalı konular oldu. Gereğinden fazla büyütülen tartışmalar oldu, yalanlar söylendi, yanlış bilgiler verildi. Ama ben ve arkadaşlarım 'Zamanı geldiğinde konuşuruz.' dedik. Bizim de anlatacağımız çok şey var ama bugün, o gün değil. Bugün ihtiyacımız olan tek şey, camia olarak nasıl bir Fenerbahçe istediğimize karar vermemiz." şeklinde görüş belirtti.

Camianın birbiriyle mücadele etmemesi gerektiğini anlatan Saran, şunları aktardı:

"Bunları Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olarak değil Fenerbahçeli Sadettin olarak söylüyorum. Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, ne zaman enerjimizi içeride tüketsek en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil, insanların yan yana durduğu zaman büyüdüğü bir yer. Kimsenin koltuk için bir başkasını aşağıya çekmesine gerek yok. Kimsenin haklı çıkmak uğruna Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır. Bugün dürüstçe kendimize bakalım. Biz gerçekten Fenerbahçe için mi mücadele ediyoruz yoksa birbirimize karşı mı mücadele ediyoruz. Yıllardır aynı tartışmalar, aynı döngü ve sonuç ortada. Artık başka bir şey deneme zamanı gelmiştir. Daha sakin kalmayı, daha çok birlikte yürümeyi, daha dingin akılla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. Anlık tepkilerle değil, aklımızla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. İnanın Fenerbahçe hepimize yetecek kadar büyük, burada herkes için yer var. Ama bu birbirimizi tüketmeden mümkün. Bizim yarışmamız gereken tek yer saha. Bunu başardığımız gün zaten her şeyin nasıl değiştiğini hep beraber göreceğiz."

Eleştirileri normal bulduğunu kaydeden Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

" Bunu söylerken önce kendimizden başlamamız gerektiğini biliyorum. Göreve geleli 206 gün oldu. Camianın eleştirileri olur, 'Burada hata yaptın.' dersiniz dinlerim, dikkate alırım. Hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Ama biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir karar yok. Yok ben cebimden vereyim de radyo parasını vereyim... Bizim başımız dik. Bu kulüpte yapılan her işin, başlatılan her projenin kaydı ver. Hepsi ortadadır. O gün 'Kafanızda soru işareti varsa gelin birlikte bakalım.' dedim, kimse gelmedi. Biz bu kulübün tüm tablolarını şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bu camiada herkese kapımız açık, bir merak varsa gelin birlikte konuşalım. Ama bunu yalanlarla, iftiralarla, dedikodularla tartışmanın manası yok. Biz burada aynı çatı altında birbirimize bakarak konuşacak bir camiayız. Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve bu takımı şampiyon yapmak için geldik. Eğer bunu gerçekleştiremezsek diye söz verdik. Yapışmak için değil, yolu açmak için buradayız. Fenerbahçe iki başkan arasında 25 sene geçirdi diye bu yola çıktık. Fenerbahçe için çıktık. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Sezon sonunda her şeyi konuşacağız. Ama bugün önümüzde tamamlamamız gereken 4 maç var. Biz kendi payımıza düşeni sonuna kadar yapacağız. Dağılmadan götürmek zorundayız. Sonrasını hep birlikte konuşacağız."