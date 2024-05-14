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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Tarihlerini Açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Adaylık başvurularının 23 Mayıs'a kadar yapılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta saat 10.00'da Ülker Stadı'nda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır." denildi.

Açıklamada kulüp başkanlığı ve kurullar için adaylık başvurularının 23 Mayıs'a kadar yapılabileceği belirtilirken, oy kullanma hakkı olan üye sayısının 46 bin 410 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Spor

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