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Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla idmanı sürdürdü. Devam eden bölümde 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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