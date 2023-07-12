Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu! Gergin geçen maçta İsmail Kartal kırmızı kartla atıldı

Fenerbahçe, Rusya'da düzenlenen Pari Premier Cup turnuvasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-1 yenildi. Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan İsmail Kartal, Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e Rodic tarafından yapılan sert bir faulün ardından sahaya girerek itirazda bulununca ikinci sarı karttan aldığı kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki ikinci maçında Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal, maçın 85. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

KIZILYILDIZ HIZLI ATAKLARLA CİDDİ POZİSYONLARA GİRDİ

Turnuvadaki karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılyıldız, henüz ilk dakikada savunmanın arkasına atılan topta Olayinka'nın gölüyle öne geçti. Sonraki bölümde Kızılyıldız, hızlı ataklarla ciddi pozisyonlara giren taraftı. 17, 27 ve 36. dakikalarda önemli pozisyonlardan yararlanamayan Sırbistan ekibi, 39. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla geliştirdiği başka bir hızlı atakta ikinci gölüne ulaştı.

İLK YARI 2-0 SONA ERDİ

Ivanic, Olayinka'nın kafa pasıyla ceza sahasına gönderdiği topa uzak köşeden vurarak meşin yuvarladığı ağlara gönderdi: 0-2. Orta alanda top kurarak atak geliştirmek isteyen ve Kızılyıldız'ın sertliğine cevap veremeyen Fenerbahçe ise top kayıplarıyla yeterli pozisyona giremedi. Arao'nun midesinin ağrıması nedeniyle 21. dakikada erken bir değişikliğe giden İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine orta sahaya İsmail Yüksek'i aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Kızılyıldız'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İSMAİL KARTAL'A SARI KART

İkinci yarıya Altay Bayındır'ın yerine İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique'nin yerine Serdar Aziz ve Burak Kapacak'ın yerine Ryan Kent değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibin sertliğine müsamaha gösterdiği gerekçesiyle hakeme itirazdan, 56. dakikada sarı kart gördü.

PEDRO ATTIĞI GOLLE FARKI BİRE İNDİRDİ

Değişikliklerin ardından rakibine oranla daha iyi oynayan Fenerbahçe, aradığı golü ikinci yarıda oyuna giren Pedro'nun kafa şutuyla 79. dakikada buldu. İkinci yarıda Peres'in yerine oyuna giren Oosterwolde'nin sol çizgiden ortaladığı topa iyi yükselen Pedro, kafa golüyle takımının farkı bire indirmesini sağladı: 1-2.

MÜSABAKA KIZILYIDIZ'IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Bu bölümlerde kontra atağa önem veren Kızılyıldız, defansın arkasına atılan bir pasta topla buluşan ve kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Lucic'in ayağından üçüncü golünü atarak durumu 3-1'e getirdi. Müsabaka 3-1 Kızılyıldız'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İSMAİL KARTAL'A KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e Rodic tarafından yapılan sert bir faulün ardından sahaya girerek itirazda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, 85. dakikada ikinci sarı karttan aldığı kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu kararından dolayı uzun süre hakeme itiraz etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe turnuvanın ikinci maçından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

DZEKO İLK MAÇINA ÇIKTI

İtalya ekibi Inter'den transfer edilen Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı. Milli takımdan sakat dönen ve antrenmanlarda takımla birlikte çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, bu maçta da riske edilmedi. Maçtan önce Rus güvenlik ekipleri, stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.