Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferinde sona yaklaşıyor. Kante'nin menajeri ile Dubai'de bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler, oyuncu tarafı ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Kante'nin kulübü Al Ittihad ile bonservis pazarlıklarına başladı. Kanarya, hafta sonuna kadar yıldız ismi İstanbul'a getirmek istiyor.
- Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
- Fenerbahçe, Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70-80 oranında daha düşük bir maaş teklif etti ve bu teklif kabul edildi.
- Fenerbahçe, Kante'nin kulübü Al-Ittihad ile bonservis pazarlıklarına başladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona yaklaşıyor.
KANTE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Dubai'ye giden Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek,34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Kante'nin bireysel şartlarında anlaşma sağlandı. Sky, sarı-lacivertlilerin Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70-80 oranında daha düşük bir maaş teklif ettiğini ve kabul edildiğini duyurdu.
AL ITTIHAD İLE GÖRÜŞMELE SÜRÜYOR
Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, gözünü yıldız oyuncunun kulübü Al Ittihad'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi ile bonservis pazarlıklarına başladı.
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ
Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli yöneticiler, hafta sonuna kadar yıldız ismi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.