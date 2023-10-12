Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın yeni sırt sponsoru Medicana oldu

Fenerbahçe Kulübü ile Medicana Sağlık Grubu arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya katıldı.

Burak Çağlan Kızılhan, törende yaptığı konuşmada, Medicana ile uzun bir iş birliği içerisinde olduklarını kaydederek, "Birçok iş ortaklığımız var, bugün de kadın futbol takımımızın forma sırt sponsorluğu olarak imzaları atıyor olacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadın futbolunu daha da yükseltmek ve desteklemek amacıyla bu anlaşma bizler için çok değerli. Kadın sporcularımızın daha fazla destekle sahada olmalarını sağlayarak toplumun her kesimine ilham kaynağı olmak için çaba sarf ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında nice başarıları ve nice şampiyonlukları hep birlikte kutlamak dileğiyle." diye konuştu.

Mustafa Kemal Danabaş ise "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Türk kadın futbolunun öncü ve önemli bir parçasıdır, kurulduğu günden bugüne zirveye oynayan bir takımdır. Bu anlaşmayı Fenerbahçe'nin kadın futbol şubesi için sadece bir sponsorluk anlaşması değil aynı zamanda dayanışmanın bir başlangıcı olarak görüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadın futboluna olan desteğimiz her zaman en üst seviyede olacaktır. Bu sponsorluk anlaşması, kadın futbolcuların hak ettiği değeri bulmasını ve daha fazla genç kızımızın spora olan ilgisini artırmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte nice başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Reha Özkaya da tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Fenerbahçe'nin sırtını dayadığı bir marka olmaktan gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, bu sezon iddiasını ortaya koymuş bir ekip. Biz de kendilerine destek vererek geçen yıl kaçırdıkları şampiyonluğu bu yıl yakalamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Medicana'nın bulunduğu tüm bölgelerde spora ve sporculara destek olduğunu aktaran Özkaya, "Türkiye'de sporun ve sporcunun gelişmesi adına bu desteği uygulamaya devam edeceğiz. Amacımız sadece sağlık ihtiyacını karşılamak değil, insanların hastalanmadan önce önleyici sağlık hizmetlerini de sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre hareketsizlik ve çeşitli hastalıklar sebebiyle gelecek 10 yıl içinde 500 milyon kişinin hastalanacağını belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Biz sporu destekleyerek aslında önlenebilir sağlık hizmetlerinde bulunmuş oluyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü sezona çok iyi başladı.Erkek futbol takımı 8'de 8, kadın futbol takımı ise 5'te 5 ile gayet iyi gidiyor. Bu başarıların artmasını diliyoruz. Fenerbahçe, Cumhuriyete yakışır şekilde kadını ve kadın sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Bizler de kadın sporcularının başarılarının paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Medicana, sporu ve sporcuyu destekleyemeye devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı.