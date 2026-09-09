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Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. randevuda

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- İtalya'dan ekiplerle daha önce 15 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı Tarihinde resmi maçlarda 8 farklı İtalyan takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, Roma ile ilk kez mücadele edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maç yapan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı 15 müsabakanın 9'unu UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.

İlk rakip Fiorentina

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir İtalyan takımıyla 1984 yılında karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fiorentina ile aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, içerde 1-0, deplasmanda ise 2-0 ile rakibine boyun eğdi.

Üst üste 6 maç kaybetti

Fenerbahçe, Fiorentina'nın ardından 1990 yılında Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde, 1996 yılında ise Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

Atalanta'ya evinde 1-0, deplasmanda 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Juventus'a da İstanbul'da 1-0, deplasmanda 2-0 kaybetti ve İtalyan takımlarına karşı üst üste 6 mağlubiyet yaşadı.

Parma galibiyeti

Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı ilk galibiyetini Parma karşısında aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1998 yılında Parma ile rakip olan sarı-lacivertliler, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Deplasmandaki müsabaka ise Parma'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, 7 yıl sonra 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer İtalyan devi Milan ile gruplarda denk geldi. Rakibine deplasmanda 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, evinde farklı skorla 4-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezon sonra konuk ettiği Palermo'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, 2007 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer Inter ile rakip oldu. Inter'i sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda 3-0'lık mağlubiyetle döndü.

İtalya'dan son rakip Lazio

Fenerbahçe, İtalyan bir rakiple son olarak 2013 yılında karşı karşıya geldi.

Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile rakip olan sarı-lacivertliler, İstanbul'da 2-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Roma ile ilk kez

Fenerbahçe, İtalya'nın Roma ekibiyle tarihinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, daha önce İtalya'dan 8 ayrı takımla mücadele etti.

Sırasıyla Fiorentina, Atalanta, Juventus, Parma, Milan, Palermo, Inter ve Lazio ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk kez yarın Roma ile kozlarını paylaşacak.

İtalyan rakipleriyle maçları

Fenerbahçe'nin İtalyan ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:

TarihOrganizasyonMaçSkor
19.09.1984UEFA Avrupa LigiFenerbahçe-Fiorentina0-1
03.10.1984""Fiorentina-Fenerbahçe2-0
24.10.1990""Fenerbahçe-Atalanta0-1
07.11.1990""Atalanta-Fenerbahçe4-1
25.09.1996UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçe-Juventus0-1
04.12.1996""Juventus-Fenerbahçe2-0
15.09.1998UEFA Avrupa LigiFenerbahçe-Parma1-0
29.09.1998""Parma-Fenerbahçe3-1
13.09.2005UEFA Şampiyonlar LigiMilan-Fenerbahçe3-1
23.11.2005""Fenerbahçe-Milan0-4
23.11.2006UEFA Avrupa LigiFenerbahçe-Palermo3-0
19.09.2007UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçe-Inter1-0
27.11.2007""Inter-Fenerbahçe3-0
04.04.2013UEFA Avrupa LigiFenerbahçe-Lazio2-0
11.04.2013""Lazio-Fenerbahçe1-1

Kaynak: AA
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