MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı
Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final maçını Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı derbide düdük çalacak hakem belirlendi.

DERBİDE DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

TEK MAÇ KAZANAN YARI FİNALDE

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri şöyle;

  • Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın
  • Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük
  • Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan
  • Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç yönetse daha adil olurdu... Açıkca aleni Galatasaraya opresasyon çekiliyor ikinci Yasin Kol vakası

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Oooo on numara FB ezer geçer bu hakemle bence:))

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal A55:

Bu maçın galatasaray ve fenerbahçe için hiçbir önemi yok kim kimi yenerse o takım bir maç fazla ekler fikstüre maç bonusları maç gelirinden düşüktür

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.