Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final maçını Cihan Aydın yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı derbide düdük çalacak hakem belirlendi.
DERBİDE DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.
TEK MAÇ KAZANAN YARI FİNALDE
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri şöyle;
- Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın
- Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük
- Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan
- Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün