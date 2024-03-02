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Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçta Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fenerbahçe galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin şutunu kaleci Erce uzaklaştırdı.

13. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topla beraber ilerleyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan ceza alanına hareketlenen Dzeko'nun içeriye çevirdiği topta arka direkte Osayi-Samuel'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Tadic'in ortasında Cengiz Ünder'in ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Maksimovic, Burak Yılmaz, Ghoulam, Matondo, Boudjemaa, Dele Bashiru, Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Bekaj, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik, Strandberg, Dadashov

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can, Bonucci, Oosterwolde, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Krunic, Zajc, Fred, Serdar Dursun, Batshuayi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Osayi-Samuel (dk. 25), Cengiz Ünder (dk. 40) Fenerbahçe

Sarı kart: Osayi-Samuel, Becao (Fenerbahçe), Matondo (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Cengiz Ünder Fenerbahçe Hatayspor Spor Güncel Haberler

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