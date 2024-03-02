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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi

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Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Mersin'e geldi ve BN Hotels Thermal and Wellness'de konakladı.

Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için geldiği Mersin'de, BN Hotels Thermal and Wellness'de konakladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile bu akşam saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe'nin futbolcuları ve yöneticilerini, İçmeler bölgesinde bulunan BN Hotels Thermal and Wellness ağırladı.

Fenerbahçe karşılaşma öncesi son hazırlıklarını otelde tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Hatayspor Mersin Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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