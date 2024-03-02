Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için geldiği Mersin'de, BN Hotels Thermal and Wellness'de konakladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile bu akşam saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe'nin futbolcuları ve yöneticilerini, İçmeler bölgesinde bulunan BN Hotels Thermal and Wellness ağırladı.

Fenerbahçe karşılaşma öncesi son hazırlıklarını otelde tamamladı. - MERSİN