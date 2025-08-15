Fenerbahçe, Göztepe ile Deplasmanda Karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçına İzmir'de çıkacak. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta ertelenen lig maçı sonrası 2. haftada Göztepe'ye konuk olacak ve rakibiyle ligde 59. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk hafta maçı ertelendi. Göztepe ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Hafta içinde Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek adını Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi moral depoladı. Jose Mourinho'nun öğrencileri İzmir ekibini mağlup ederek lige 3 puanla başlamak istiyor.

59. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya, 27 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe ise 9 kez rakibini mağlup etti. İki ekip arasında oynanan 22 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 90 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 sonuçlanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-1'lik skorla aldı. 22 Aralık 1974'te İstanbul İnönü Stadyumu'nda oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 23 Kasım 2001'de 5-0, 3 Eylül 1961'de de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Göztepe ise 1970-1971 sezonunda 3-1'lik galibiyet elde etti.

Son 10 maç

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılar arasındaki son 10 lig maçında yine Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, söz konusu süreçte 5 mücadelede galibiyete uzanırken, İzmir ekibi ise 2 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 3 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Mourinho ile Stoilov 5. kez rakip

Göztepe'de 3. sezonuna giren Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakip oldu. Mourinho, o dönemde Chelsea'yi, Stoilov da Levski Sofia'yı çalıştırıyordu. Deneyimli teknik direktörler geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 2 kez karşılaştı. Aralarındaki 4 müsabakada Mourinho'nun ekipleri 3 galibiyet alırken, 1 kez de beraberlik yaşandı.

Youssef En-Nesyri'den Göztepe'ye 2 maçta 3 gol

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Göztepe ile oynadığı 2 maçı da boş geçmedi. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk 11 oynadığı ilk maç olan Göztepe deplasmanında 1 gol kaydeden En-Nesyri, Kadıköy'de de 2 gole imza attı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında 3 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Yasin Kol düdük çalacak

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL