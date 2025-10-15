Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden Ankara'da Dayanışma Etkinliği

Haberler

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ankara Balo ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte sarı-lacivertli taraftarları bir araya getirerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneğinin düzenlediği etkinlikte sarı-lacivertli renklere gönül verenler bir araya geldi.

Vakıf Ankara Balo ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyona Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, dernek üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Ankara'daki Fenerbahçe gönüllülerini birleştiren buluşmayı "dayanışma ve kardeşliğinin başlangıcı" olarak tanımlayan Emrah Tünay, yaptığı konuşmada, "Ankara'ya geldik. Çünkü bu şehir Cumhuriyet'in kalbi, Fenerbahçe sevdasının en güçlü yaşandığı şehirlerden biri. Burada açacağımız şube ile birlikte camiamızın sesi daha gür çıkacak. Artık kişisel çıkarların değil, Fenerbahçe menfaatlerinin ön planda olduğu bir dönemi hep birlikte inşa etmeliyiz. Kavga etmek yerine birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sadece 'Fenerbahçe' diyerek mücadelemizi vermeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu camia bir araya geldiğinde önünde hiçbir güç duramaz. Hep birlikte omuz omuza daha güçlü bir Fenerbahçe için buradayız." ifadelerini kullandı.

Şubeleşmenin önemini anlatan Tünay, "Anadolu'daki ateşi, tutkuyu ve enerjiyi İstanbul'a taşımak istiyoruz. İlk şubemizi İzmir'de açtık, başarıya da ulaştık. Ankara'da da çok güçlü pırıl pırıl insanlar var, sevenlerimiz var, dostlarımız var. Ortak çıkarımız, derdimiz Fenerbahçe, asla kişisel menfaatlerimiz ve kişisel hırslarımız yok." diye konuştu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
