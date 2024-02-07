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Fenerbahçe Gaziantep FK'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Fk'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Takımın iyi oynadığını ve 4 tane net pozisyon yakaladığını ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Üzgün de değilim açıkçası. Oyunu kontrol ettiğimiz anlar vardı. 4 pozisyon vardı net olarak. Büyük takımlara karşı oynuyorsanız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Rakibe penaltıyı hediye ettik. Sonrasında biz penaltı kazandık ama gole çeviremedik. Bu kadar pozisyona girmişken gol atmamız gerekiyordu. İlk yarı çok pozisyon vermedik" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: KÖTÜ ZEMİNDE KAZANMASINI BİLDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zemin kötü olduğu için zorlandıklarını ve buna rağmen kazanmalarından dolayı memnun olduklarını söyledi. Oyuncuların pas yapmakta ve top kontrolünde zorlandığını anlatan Kartal, "Öncelikle 2 hafta önce burada sahanın zemininden bahsetmiştim. Biz teknik adamalar ülke futbolunun gelişimi için çalışıyoruz. Her iki takımda bu sahada futbol oynarken çok zorlandı. Oyuncularım sahada pas yapamadıklarını, ayaklarının şiştiğini söylediler. 2 oyuncumuzun bileğinde dönme mevcut. İyi maçlar olabilmesi için sahaların daha iyi olması lazım. Daha iyi olsun ki daha iyi futbol oynansın. Bugün her iki takım oyuncuları ellerinden geleni yaptılar. Ama takımlar bu kötü zeminde ayakta kalmak ve topu nasıl kontrol edebiliriz diye mücadele ettiler. Gaziantep FK iyi bir takım daha iyi bir zeminde oynaması lazım. Turu geçtik ama çok şükür küçük sakatlıklarla maçı atlattık. Böyle bir zeminde kazanmasını bildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Sumudica'nın geçtiğimiz haftalarda zeminle ilgili kendisine verdiği cevap hakkında konuşan İsmail Kartal, "Öyle cevap vermiş ama 1 sene önce de sahanın kötü olduğunu söyleyen yine kendisi. Ben onunla ilgili başka bir cevap vermek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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