Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. İlk yarı, Fenerbahçe'nin Musaba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu Sorescu sağ çaprazdan ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
15. dakikada Fred'in pasıyla ceza yayı gerisi sol tarafında topla buluşan Levent Mercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
22. dakikada Kerem'in ceza yayı üzerinden kafa pasını alan Mert Müldür'ün meşin yuvarlağı düzeltip yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
33. dakikada Kerem'in kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı, tekrar Kerem'in ortasında karambolde seken topu Musaba tamamladı. 0-1
37. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mert'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası sağında Kerem'in topuk pasını alan Musaba'nın yerden sert şutunda top kaleci Mustafa'dan döndü.
42. dakikada savunmanın hatalı pasını alan Cheriff, topu Kerem'e aktardı, Kerem'in tekrar pasını alan Cheriff'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.
43. dakikada kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı gerisinden Guendouzi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Gaziantep Büyükehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Nihad Mujakic, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Drissa Camara, Maxim, Yusuf Kabadayı
Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Victor Gidado, Mohamed Bayo, Christopher Lungoyi, Karamba Gassama, Tayyip Talha Sanuç, Ali Osman Kalın, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Mert Günok, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, N'golo Kante, Fred, Antony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cheriff
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, İsmail Yüksek, Jeyden Osterwolde, Milan Skriniar, Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Gol: Musaba (dk. 33) (Fenerbahçe)
Sarı Kart: Fred (Fenerbahçe) - GAZİANTEP