Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. İlk yarı, Fenerbahçe'nin Musaba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu Sorescu sağ çaprazdan ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

15. dakikada Fred'in pasıyla ceza yayı gerisi sol tarafında topla buluşan Levent Mercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Kerem'in ceza yayı üzerinden kafa pasını alan Mert Müldür'ün meşin yuvarlağı düzeltip yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

33. dakikada Kerem'in kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı, tekrar Kerem'in ortasında karambolde seken topu Musaba tamamladı. 0-1

37. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mert'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası sağında Kerem'in topuk pasını alan Musaba'nın yerden sert şutunda top kaleci Mustafa'dan döndü.

42. dakikada savunmanın hatalı pasını alan Cheriff, topu Kerem'e aktardı, Kerem'in tekrar pasını alan Cheriff'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

43. dakikada kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı gerisinden Guendouzi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Gaziantep Büyükehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Nihad Mujakic, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Drissa Camara, Maxim, Yusuf Kabadayı

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Victor Gidado, Mohamed Bayo, Christopher Lungoyi, Karamba Gassama, Tayyip Talha Sanuç, Ali Osman Kalın, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Mert Günok, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, N'golo Kante, Fred, Antony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cheriff

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, İsmail Yüksek, Jeyden Osterwolde, Milan Skriniar, Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Gol: Musaba (dk. 33) (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Fred (Fenerbahçe) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Irak'ın ardından ABD'nin komşusu da karanlığa gömüldü!
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu