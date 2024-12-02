Canlı anlatım! Kadıköy'de 2 gol var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 4 maçını kazanan ve hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı zaferin ardından lige odaklandı. Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 12 maçın 9'unu kazanmayı başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, oynadığı maçlarda rakip fileleri 33 kez sarsarken ligin en golcü takımı oldu. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasında 5 puan farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe, rakibinin Eyüpspor ile oynayacağı hafta puan kaybı yapmak istemiyor. Gaziantep ekibi ise 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan.

CANLI ANLATIM

56' Fred tek pasla Kostic'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak Kostic topu oyun alanında tutamadı. 55' Saint-Maximin'in ortasında Becao topu kale ağzına çevirmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

54' Oyun yeniden hareketlendi. 53' Arda Kızıldağ'ın sakatlığı sebebiyle oyun durdu. 52' Kostic'in ortasında savunmadan seken topa Oğuz gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

49' Sol kanatta topla buluşan Maximin ceza alanına ortaladı, savunmadan seken top kornere gitti. 48' Fenerbahçe gole yaklaştı! Oğuz'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Tadic'in vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

47' Tadic savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri'yi görmek istedi, savunma araya girdi.

46' İkinci yarı başladı.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin oyuna dahil oldu. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kenara geldi.

İ.Y Fenerbahçe 1-1 Gaziantep FK

45+1' İsmail Yüksek ile Arda hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı, oyun bir süreliğine durdu. İki oyuncunun tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

44' Okereke, Fred ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Oyun bir süreliğine durdu.

43' Hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu Tadic'e çarpıp savunmada kaldı.

42' Karşı karşıya pozisyonda şutunu çeken Okereke, Livakovic'i geçemedi ancak seken topu önünde bulan Nijeryalı oyuncu boş ağlara topu gönderdi.

41' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-1 Gaziantep FK

40' Sorescu sağ kanattan çizgiye inmek istedi ancak David Okereke'den aldığı topu oyunda tutamadı.

39' Kadıköy'de Fenerbahçe tribünleri yoğun bir desteğe başladı.

38' Christopher Lungoyi sol kanatta yine topla buluştu ve ortasını yapmak istedi, top Osayi-Samuel'de kaldı.

37' Fenerbahçe tek paslarla geldi. Ceza alanı önünde topla buluşan Fred'in vuruşu üstten auta gitti.

36' Badou Ndiaye uzak mesafeden kaleyi yokladı, top farklı şekilde auta gitti.

35' Kadıköy'de yağmurun artması sonrası tribünler, 'Beraber ıslandık yağan yağmurda' tezahüratı yapmaya başladı.

34' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

33' Gaziantep FK'de Kenan Kodro sarı kart gördü.

32' İrfan Can, Tadic'in pasıyla sağ kanattan hareketlenmek istedi ancak topu oyunda tutamadı.

31' Oyun hakem atışıyla hareketlendi.

30' Gaziantep FK'li oyuncular penaltı bekliyor.

29' Gaziantep FK'de Deian Sorescu köşe vuruşu esnasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahaya dahil oldu.

28' Christopher Lungoyi sol kanattan ortasını yapmak istedi, Osayi'den seken top kornere gitti.

27' Livakovic'ten büyük hata! Kısa pasla Fred'i görmek isteyen Livakovic, Badou Ndiaye'nin araya girmesi sonrası öne çıktı ve topu uzaklaştırdı.

26' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

25' Christopher Lungoyi sol kanatta topu kontrol etmek isterken Becao'yu düşürdü, karar faul.

24' Tedavinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

22' Ceza alanında topla buluşmak isteyen İrfan Can Kahveci, Arda Kızıldağ'ı düşürdü. Karar faul.

21' Sol kanattan ceza alanına giren Oğuz, arka direkteki Youssef En-Nesyri'yi görmek istedi. Savunma topu kornere gönderdi.

20' Bu dakikalarda oyunun temposu düşmüş durumda.

19' Gaziantep FK rakip yarı alanda boşluk arıyor.

18' Kostic bu kez de En-Nesyri'nin pasıyla soldan ceza alanına girdi ancak rakibinden sıyrılmak isterken top auta gitti.

17' Filip Kostic sol kanattan çizgiye inip topu taşımak istedi ancak Deian Sorescu'nun kontrolünde top auta gitti.

16' Gaziantep FK bu dakikalarda topun kontrolünü sağlayan takım.

15' Fenerbahçe hızlı hücuma çıktı, sol kanattan ceza alanına giren Oğuz destek koşusu atan Fred'i görmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

12' Becao, sağ kanattaki Osayi'yi görmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

11' Oyun yeniden hareketlendi.

10' Christopher Lungoyi'nin sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda topu yan ağlara vurdu.

8' Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Youssef En-Nesyri arka direkteki Tadic'i görmek istedi, yine savunma araya girdi.

7' Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, orta alandaki Tadic'i görmek istedi ancak savunma araya girdi.

6' Gaziantep FK rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

5' Christopher Lungoyi sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, Osayi-Samuel araya girerek topu kornere gönderdi.

4' Orta alanda topu kapan Youssef En-Nesyri, düzgün bir pasla Oğuz'u gördü, karşı karşıya pozisyonda Oğuz topu ağlara gönderdi.

3' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK (Oğuz Aydın)

1' Kadıköy'de ilk düdük çaldı.