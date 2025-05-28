Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Yaşanan Olayların Duruşması Başladı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs 2024'teki karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin yargılanan 5 kişinin duruşması İstanbul Adalet Sarayı'nda yapıldı. Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş da davada yer aldı.
FENERBAHÇE ve Galatasaray'ın 19 Mayıs 2024'te karşılaştığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin zorla getirme kararı verdiği sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür avukatlarıyla adliyeye geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor