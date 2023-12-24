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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu'na geldi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde saat 19.00'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe kafilesi, müsabakanın yapılacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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