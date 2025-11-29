Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray Derbilerinde Yabancı Futbolcularla Öne Çıkıyor

Fenerbahçe, Galatasaray Derbilerinde Yabancı Futbolcularla Öne Çıkıyor
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı son 10 yıl içindeki derbilerde attığı 14 golün 12'si yabancı futbolculardan geldi. Fenerbahçe, 1 Aralık'ta yapılacak derbide galibiyet arıyor, ancak son yıllarda ezeli rakibine karşı zorlanıyor.

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile son 10 yılda oynadığı derbilerde attığı 14 golün 12'si yabancı futbolculardan geldi.

Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler son yıllarda ezeli rakibine karşı skor üretmekte zorluk yaşarken, son 10 yılda yapılan 20 derbide 14 gol kaydetti. Kanarya 10 lig maçında ise sessiz kaldı.

Bu müsabakalarda yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor. Söz konusu dönemde taraflar 5'er galibiyet alırken, 10 müsabakada eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı 14 golün 12'sini ise yabancı futbolcular kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin son galibiyetini aldığı maçta gol Çağlar Söyüncü'den gelirken, Serdar Dursun da 10 Nisan 2022'de alınan galibiyette takımının 2. golünü atmıştı. Yabancı futbolcularda ise Robin van Persie (2), Diego, Josef de Souza, Mathieu Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Max Kruse, Mesut Özil, Crespo, Miha Zajc ve Edin Dzeko derbilerde gol sevinci yaşayan yabancı futbolcular oldu.

Ezeli rakipler arasında geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan maçta da Fenerbahçe'nin tek golü Sebastian Szymanski'den gelmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
