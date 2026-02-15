Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'ya deplasmanda 3-0'lık galibiyetle üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, toplamda 10. galibiyetini alırken, 4. kez kaybeden Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

  • Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
  • Galatasaray HDI Sigorta'nın ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi bu maçla sona erdi.
  • Fenerbahçe ligde üst üste 2, toplamda 10. galibiyetini aldı.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE GALATASARAY'A SET VERMEDİ

Mücadelenin ilk setinde Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla rakibine 9-5'lik üstünlük kurdu. Sonrasında mola alıp toparlanan Galatasaray, Patry'nin sayısıyla 4-0'lık seri yakalayarak durumu 9-9'a getirdi. Beraberlik sonrası oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla 7-0'lık seri yaptı (10-17). Fenerbahçe Medicana, devamında hata yapmadığı seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Müsabakanın ikinci seti, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in smaçlarıyla sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, setin ortalarında sarı-kırmızılı oyuncu Alonso'nun da topu dışarı göndermesiyle 15-11 öne geçti. Sonrasında toparlanan Galatasaray HDI Sigorta, Alonso'nun bloğuyla farkı 1'e indirdi (15-16). Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Galatasaray HDI Sigorta, Ahmet Tümer'in de bloğuyla iyi başladığı üçüncü sette 3-0 öne geçti. Sonrasında Ngapeth ve Adis Lagumdzija'nın smaçlarıyla skor üreten sarı-lacivertliler, setin ortalarında 15-12'lik üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın devamında hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

8 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde üst üste 2, toplamda ise 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise ligde 4. kez mağlup olurken; 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

SADETTİN SARAN MAÇI SALONDAN İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti. Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

Eşiyle tartışıp düştü, yardım beklerken dehşet yaşandı
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

Eşiyle tartışıp düştü, yardım beklerken dehşet yaşandı
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme