Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin

Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek tur atladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

İLK GOL FEYENOORD'DAN

41. dakikada Feyenoord öne geçti. İrfan Can Eğribayat'ın orta sahada topu eline alması sonucunda kazanılan serbest vuruşu Hwang kullandı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada savunmanın arasından kafayı vuran Watanabe topu köşeden ağlara yolladı.

FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Golün hemen ardından 44. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Archie Brown kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu.

Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin

45+2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri, kafayla Jhon Duran'a indirdi. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinde düzeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.

FRED ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, aradığı üçüncü golü Fred ile buldu. Savunmadan çıkmaya çalışan Feyenoord'da Lotomba, Archie Brown'un presi sonrası topu kaybetti. Boşta kalan topu alan Fred, topu biraz sürdükten ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ve örümcek ağlarını aldı.

EN NESYRI AFFETMEDİ

Fenerbahçe, harika bir geçiş hücumu golü buldu. Savunmadan kapılan topta Archie Brown sol kanattan savunma arkasına koşu yaptı. Koşu yoluna atılan topu bekletmeden ceza sahasına çevirdi. İçeride En-Nesyri tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin

FEYENOORD GOLÜ BULDU

Son anlarda gol arayan Feyenoord, aradığı golü Watanabe ile buldu. Feyenoord'da içeri doldurulan topu Ahmedhodzic göğsüyle indirdi. Watanebe indirilen topa tekte vurdu ve ağlarla buluşturdu. Feyenoord farkı ikiye indirdi.

SON SÖZÜ TALISCA SÖYLEDİ

Maçta son sözü Anderson Talisca söyledi. Karşılaşmanın 90+5'nci dakikasında rakibinden kaptığı topta kaleyi karşısında gören Talisca, köşeye şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

KADIKÖY'DE TUR FENERBAHÇE'NİN

Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de 5-2 galip gelerek toplam skorda 6-4 üstünlüğü sağlayarak tur atladı. Sarı-lacivertlilerin bir sonraki turdaki rakibi Benfica-Nice eşleşmesinin galibi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu

Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (26)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Helal olsun hangi takım olduğu önemli değil, önemli olan Türk takımının kazanması. Maçı izledim mükemmel mücadele verdiler. Sıra Benfica yada Lens de. Bu yıl gruplara 2 takım kalırsak mükemmel olacak.

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Kırmızıgül:

Tebrikler Fenerbahçe. İnşaAllah şampiyonlar liginde de ülkemizi en iyi şekilde teslim eder.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

teslim değil temsil evet bende bir Beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum Fenerbahçe'mizi

yanıt29
yanıt4
Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

FENERBAHÇE FORMA TANİTİMLARİNDA 5 YİLDİZ KULLANİRKEN DAHA AVRUPA MACLARİNDA FORMADİNA YOLDİZ EKLEYEMİYOR AMA GALATASARAY , BEŞİKTAŞ NEYSE ONU FORMAYA EKLEYİP CİKİYOR TFF KİM KAC YİLDİZİ VARSA SAHAYA FORMASİNDA ONUNLA CİKSİN CİKMAYANDAN 3PUAN KESİPSİN HER MAC HRKES SALAK DA BİR FB HAKLİ Kİ HAKLİYSA 5 YİLDİZLA CİKAR

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

GARDAŞ NASIL KOYDUYSAK ETKİSİ FENA ÇARPMIŞ SENİ :))) SENİ YILDIZ YAPALIM MI? ŞORTUN TAM ORTA KISMINA DA RESMİNİ KOYARIZ :)))

yanıt14
yanıt5
Haber YorumlarıBabayaro:

böyle bir akşamda ORÇO Luk yapmaya devam

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

Babayaro annenin yediği hatlardan bize ne o sizin aile meseleniz bunu babalarına sor kimin çocuğu olduğun DNA testi ile ortaya çıkar bu kadar aglamana gerek yok sen O.C sun diye vatandaş ne yapsin

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıJY:

BENFİCA'YI NAH GEÇERLER FENERE AVRUPA LİGİNDE ŞİMDİSEN BAŞARILAR DİLERİM. ŞAMPİYONLAR LİGİ SİZE AĞIR GELİR ZATEN.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

kudur ORÇO

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıFethi Tilki:

ben dedim inşallah birileri görmüş tür yazdım yorumlara tur bizim demiştim

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.