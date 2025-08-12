Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

İLK GOL FEYENOORD'DAN

41. dakikada Feyenoord öne geçti. İrfan Can Eğribayat'ın orta sahada topu eline alması sonucunda kazanılan serbest vuruşu Hwang kullandı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada savunmanın arasından kafayı vuran Watanabe topu köşeden ağlara yolladı.

FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Golün hemen ardından 44. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Archie Brown kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu.

45+2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri, kafayla Jhon Duran'a indirdi. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinde düzeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.

FRED ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, aradığı üçüncü golü Fred ile buldu. Savunmadan çıkmaya çalışan Feyenoord'da Lotomba, Archie Brown'un presi sonrası topu kaybetti. Boşta kalan topu alan Fred, topu biraz sürdükten ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ve örümcek ağlarını aldı.

EN NESYRI AFFETMEDİ

Fenerbahçe, harika bir geçiş hücumu golü buldu. Savunmadan kapılan topta Archie Brown sol kanattan savunma arkasına koşu yaptı. Koşu yoluna atılan topu bekletmeden ceza sahasına çevirdi. İçeride En-Nesyri tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

FEYENOORD GOLÜ BULDU

Son anlarda gol arayan Feyenoord, aradığı golü Watanabe ile buldu. Feyenoord'da içeri doldurulan topu Ahmedhodzic göğsüyle indirdi. Watanebe indirilen topa tekte vurdu ve ağlarla buluşturdu. Feyenoord farkı ikiye indirdi.

SON SÖZÜ TALISCA SÖYLEDİ

Maçta son sözü Anderson Talisca söyledi. Karşılaşmanın 90+5'nci dakikasında rakibinden kaptığı topta kaleyi karşısında gören Talisca, köşeye şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

KADIKÖY'DE TUR FENERBAHÇE'NİN

Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de 5-2 galip gelerek toplam skorda 6-4 üstünlüğü sağlayarak tur atladı. Sarı-lacivertlilerin bir sonraki turdaki rakibi Benfica-Nice eşleşmesinin galibi olacak.