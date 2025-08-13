Fenerbahçe Feyenoord'a 5 attı, Hollandalılar çıldırdı: Baş belası, işi berbat etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde dün akşam Feyenoord'u konuk etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Hollanda ekibini 5-2 mağlup ederek play-off'ta Benfica ile eşleşti. Maçın ardından Hollanda basınında ise sert ifadeler kullanıldı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında elde ettiği 5-2'lik galibiyet Hollanda basınında gündem oldu. Hollandalılar, Feyenoord'a ciddi eleştirilerde bulundu.

İşte atılan manşetler;

"FEYENOORD, İSTANBUL'DA ÇÖKTÜ"

Gelderlander'de yer alan haberde, "Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü. Meşhur İstanbul Cehennemi çılgın, coşkulu ve sağır ediciydi. Feyenoord, eşi benzeri görülmemiş bir atmosferde ayakta kalmak zorundaydı. Tribünlerin maça etkisi olduğu inkâr edilemez." denildi.

"MOURINHO ÖZEL BİRİ"

Volkskrant'ta yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı: "Jose Mourinho bir takımıyla daha Hollanda ekibini yendi. Bu anlamda Mourinho hâlâ 'Özel Biri'. Mourinho, geçen hafta Rotterdam'da da vurguladığı gibi, Hollandalı rakiplerine karşı neredeyse her zaman kazanıyor. Haklı olduğunu bu maçta da gösterdi."

"MOURINHO BAŞ BELASI"

Nos'un haberinde, "Mourinho, Hollanda kulüplerinin baş belası... Acı bir istatistik. Hiçbir teknik direktör, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı Jose Mourinho kadar çok galibiyet elde edemedi (11). Feyenoord kendisine dört kez mağlup oldu ve bu da bir rekora imza attı" ifadeleri yer aldı.

"FEYENOORD İŞİ BERBAT ETTİ"

De Telegraaf'ta Robin van Persie'yi dikkat çekildi: "Teknik direktör Robin van Persie ve ekibi için acı bir lokma. Feyenoord işi berbat etti, Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi. Her iki şekilde de sonuçlanabilirdi. Jose Mourinho maç öncesinde 50-50 demişti, ancak pratikte 80-20'lik bir skora dönüştü."

"CENNETTEN CEHENNEME"

Feyenoord'un resmî sitesinde ise, "Feyenoord İstanbul'da cennetten cehenneme... Robin van Persie'nin takımı, Watanabe'nin devre arasından birkaç dakika önce attığı kafa golüyle bir anlığına cennete uçtuğunu hissetti. Ancak bu durum kısa sürdü" denildi.