Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor ile ligde 3. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlikle 36 puan topladı ve ligde 2. sırada yer alıyor. Eflatun-sarılılar ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonunda 13 puanla 17. sırada bulunuyor. Sahasında oynadığı Konyaspor maçından 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, yarınki mücadeleyi de kazanarak ligin ilk yarısını namağlup tamamlamak istiyor.

Ligde 3. randevu

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 3. kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 2. sezonunu yaşayan eflatun-sarılılar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda sahasında 1-1'lik beraberlik alırken, Kadıköy'de oynanan mücadele ise sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe'de 15 maçlık yenilmezlik serisi

Sarı-lacivertliler Tedesco yönetiminde son 15 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Ligin namağlup takımı

Fenerbahçe, ligde 16 haftada 36 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Konyaspor'u 4-0 yendi. Kanarya, 36 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 8 karşılaşmaya çıktı. 6'sını Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de eksikler

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunuyor. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Archie Brown'un tedavileri sürüyor. Tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayacak.

Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü'nün durumuna teknik heyet karar verecek.

Asensio'dan son 8 maçta 10 gollük katkı

Konyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performans sağlayan Marco Asensio, ligde son haftalarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 8 maçın 7'sinde skor katkısı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu bu süreçte 6 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de gol pası verdi. İspanyol futbolcunun ligde 7 golü bulunuyor.

En golcü isim Talisca

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle takımın en golcü ismi oldu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ligde de 8 golle sarı-lacivertlilerin en golcü ismi konumunda bulunuyor. Youssef En-Nesyri ve Marco Asensio'nun ise Süper Lig'de 7'şer golü var.

Alvarez kart sınırında

Fenerbahçe'de Edson Alvarez yarınki müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Meksikalı orta saha eflatun-sarılılara karşı sarı kart görmesi halinde 2. yarının ilk maçı olan Alanyaspor maçında görev alamayacak. - İSTANBUL