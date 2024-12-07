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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nden Tüpraş Stadı'na hareket etti. Kafileyi bir grup taraftar meşaleler yakarak uğurladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti

TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADI

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Fenerbahçe kafilesini taraftarları uğurladı. Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak futbolcular için uzun süre tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Dev derbiyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Dev derbinin hakemi olarak Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. VAR koltuğunda da Kadir Sağlam oturacak.

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bir gs li olarak haydi kartalım parçala cik ciği.

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Haber YorumlarıMGk:

Kupalardan çekilen fakir takım gidin siz parke de oynayın

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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Anlaşmalı sonuç 2-1 3-1 fener alır

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