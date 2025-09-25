Haberler

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Haber Videosu

Bu sezon Avrupa'da üç Türk takımı bizi temsil ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a 5-1, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. Son güncellemeye göre Türkiye, 43 bin 600 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun bizi Avrupa'da bizi temsil ediyor. Takımlarımızın alacağı her puan UEFA ülke sıralaması için büyük önem arz ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Bu mağlubiyetlerin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu gecede Avrupa Ligi'nde başka maçlar da oynandı. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı 43 bin 600'de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1. İngiltere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.860

7- Portekiz - 58 bin 266

8- Belçika - 55 bin 750

9- TÜRKİYE - 43 BİN 600

10- Çekya - 40 bin 500

11- Yunanistan - 37 bin 912

12- Norveç - 36 bin 987

13- Danimarka - 35 bin 981

14- Polonya - 35 bin 875

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0

Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe (Türkiye): 3-1

Real Betis (İspanya)-Nottingham Forest (İngiltere): 2-2

Braga (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Celtic (İskoçya): 1-1

Freiburg (Almanya)-Basel (İsviçre): 2-1

Nice (Fransa)-Roma (İtalya): 1-2

Malmö (İsveç)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

Kaynak: Haberler.com / Spor
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

BM konuşmasıyla öne çıkan Şara'yla ilgili çok konuşulacak gerçek
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNetherill:

3 atıp 1 sayacağımız maçlarda yeniliyoruz. türk futbolu eski osmanlı gibi çağın gerisinde kalıyoruz. zagreb e yenilmek nedir. adamların sahası bile yok ışıkları yarı yarıya yakıyorlar para gitmesin diye. bu takım yine saç baş yolduracak bu sene

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Güler:

O kadar sıkıcı bir maçtı ki zaten heyecan vs kalmadı kimsede. Saran başkan ayağının tozuyla takımı toplamalı yoksa gidişat iyi değil..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Oyuncular önündeki topa bile vuramıyor, en komiğide en ufak temasta yerdeler küçük Emrah gibi yerden hakeme bakıyorlar hakem amca buda mı faul değil diye, alışmışlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Bu tedesco mu ne bunun hoca olduğuna emin misiniz bu adam hoca felan değil bunu kim aldıysa FB düşmanıdır bu adam takımı amatör seviyede oynatıyor komedi gibi bu fener bu hâliyle amatörde bile oynayamaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı

Dünyanın takip ettiği zirvede Şara'dan sürpriz Türkiye mesajı
Gitar kılıfında kalaşnikof! Meğer Interpol peşlerindeymiş

Gitar kılıfında kalaşnikof! Meğer Interpol peşlerindeymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.