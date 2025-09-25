Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun bizi Avrupa'da bizi temsil ediyor. Takımlarımızın alacağı her puan UEFA ülke sıralaması için büyük önem arz ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Bu mağlubiyetlerin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu gecede Avrupa Ligi'nde başka maçlar da oynandı. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı 43 bin 600'de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1. İngiltere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.860

7- Portekiz - 58 bin 266

8- Belçika - 55 bin 750

9- TÜRKİYE - 43 BİN 600

10- Çekya - 40 bin 500

11- Yunanistan - 37 bin 912

12- Norveç - 36 bin 987

13- Danimarka - 35 bin 981

14- Polonya - 35 bin 875

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0

Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe (Türkiye): 3-1

Real Betis (İspanya)-Nottingham Forest (İngiltere): 2-2

Braga (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Celtic (İskoçya): 1-1

Freiburg (Almanya)-Basel (İsviçre): 2-1

Nice (Fransa)-Roma (İtalya): 1-2

Malmö (İsveç)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2