Mircea Lucescu: Fenerbahçe'nin arkasında muazzam bir seyirci desteği olacak

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya gelmemiz gerekti. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri mevcut ve bu hazırlığı yaptı. Bir taraftan yarın muazzam bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında ama bizi, sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Çünkü erkekler şu anda bir savaşta bulunuyor" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0 sonuçlanan ilk karşılaşmanın rövanşında Fenerbahçe, yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Oleksandr Karavaev açıklamalarda bulundu. Yarınki karşılaşmada Fenerbahçe'nin ciddi bir seyirci desteğini arkasına alacağını belirten Lucescu, "Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer gerçekleştiremedik, hatta oyuncular kaybettik. Ama Fenerbahçe, birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda biz bir hazırlık gerçekleştiremedik çünkü Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya gelmemiz gerekti. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri mevcut ve bu hazırlığı yaptı. Bir taraftan yarın muazzam bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında ama bizi, sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Çünkü erkekler şu anda bir savaşta bulunuyor. Tüm bunları düşündüğümüz zaman elbette Fenerbahçe ile bizim içinde bulunduğumuz durum birbirinden farklı ama futbol, tabii ki buna bakmıyorum, futbol sahadaki oyunla neticeleniyor. O yüzden yarın elimizden geldiğince bu müsabakada başarı elde etmek için hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Toplantıya katılan Dinamo Kievli futbolcu Oleksandr Karavaev ise ilk maçla ilgili, "Baktığınız zaman bence sonuç iyi" dedi. Karavaev ayrıca, İstanbul'da çok iyi bir takım ve taraftara karşı oynayacaklarını ifade etti.