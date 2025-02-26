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Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na 2024-2025 sezonunda kalan tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi için talepte bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'de kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep ettiğini ve rakiplerin yabancı hakem isteklerini de memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması

"YABANCI HAKEM HEYETİNİN OLUMLU KATKILARI GÖRÜLDÜ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynadıkları derbiyi yöneten yabancı hakem heyetinin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkılarının spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görüldüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması

"TALEBİMİZ RESMİ OLARAK İLETİLMİŞTİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonuna 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024-2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması

Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi
Kaynak: AA / Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Talep etmelerine gerek yok zaten kendileri yönetiyor acun "getirdik" diyerek itiraf etmişti..

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Haber YorumlarıEmir Güler:

YAZİK BUNLARA KENDİ KENDİNE YİLDİZ DA KOYMUSLAR ZAVALLILAR

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Gayet haklı bir talep. Bir süre böyle gitmesi en doğrusu.

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Haber YorumlarıRevolver:

iki takım da kabul ederse yabancı hakem getiririz demişti TFF.. sadece fenerbahçe istedi ve getirdi.. artık yapı neymiş anlaşıldı sanırım...

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Haber YorumlarıHaber insanı:

ülkenin yüz karası fenerbahçe. mesele hakem değil, mesele ahlaksız futbolcular ve yöneticilerdir. yabancı hakem de bir insan. yarın hata yapmaya başladıklarında bakalım nereden hakem isteyeceksiniz. Türk hakem istemeye yüzünüz olacak mı yüzsüzler!

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Haber YorumlarıYıldızlardaKAYAR *:

papazı gördünüz şimdi puan farkı 15 olur

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Galatasaray'ın 3-0 dan penaltıyla hızını kesen uydurma penaltıyla 3-1 yapan yerli hakem değil mi? Bunlar Kayseri Eyüp ve son Rize maçını yerli hakem sayesinde kazandı ve alenen destek görerek. Ne utanmaz adamlar ki yabancı hakem istiyorlar. Şampiyonluk giderken algı peşindeler.

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Haber YorumlarıMGk:

10 sene yabancı yönetsin Fener 10 sene daha şampiyon olamaz.. Yayıncı kuruluş için zorla yarış da tutulan takımdan bahsediyoruz

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Haber YorumlarıZero Medya:

Madem böyle bir talepleri var bütün masrafları kendileri karşılasınlar.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

umarım TFF kabul eder. bakın görün febespor bi daha maç kazanabiliyo mu? yabancı hakem balıklama yere atlayana penaltı vermez. mertens diye algı yapmaya benzemez yabancı hakem. rakibin penaltısını atlamaz. hadi ulan tff kabul et şu talebi.

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