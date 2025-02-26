Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'de kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep ettiğini ve rakiplerin yabancı hakem isteklerini de memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

"YABANCI HAKEM HEYETİNİN OLUMLU KATKILARI GÖRÜLDÜ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynadıkları derbiyi yöneten yabancı hakem heyetinin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkılarının spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görüldüğü belirtildi.

"TALEBİMİZ RESMİ OLARAK İLETİLMİŞTİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonuna 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024-2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."