Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
- Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Yiğit Efe, Skriniar Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba ve Talisca yer alıyor.
- Göztepe'nin ilk 11'inde Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme ve Janderson yer alıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson.