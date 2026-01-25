Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson.