F.Bahçe'den sürpriz açıklama: Ali Koç'un Galatasaray'a yapacağı çağrıyı herkes takdir edecek

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Ümraniye maçındaki hakem kararları tartışma yarattı. Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, açıklamalar yaptı. Başkan Vekili Bilecik, "Başkanımız Ali Koç'un Galatasaray'a bir çağrısı olacak. Tüm spor camiası görünce takdir edecek" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniye spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmadaki hakem kararları futbol dünyasında gündemin en önemli konusu oldu. Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Bakı, FB TV'de açıklamalar yaptı. Bilecik'in, "Başkanımız Ali Koç'un Galatasaray'a bir çağrısı olacak. Tüm spor camiası takdir edecek" açıklaması dikkat çekti.

Erol Bilecik'in açıklamalarından satır başları:

"TÜM KUPALARA TALİBİZ"

Kısa bir düşüş yaşadık ama son derece olumlu yönde bir ivme almış durumdayız. İstisnasız her branşta kupalara talibiz. Camia olarak kenetlenip şampiyonluk yolunda mücadelemize devam edeceğiz."

"FUTBOL SAHADA KALMALI"

"Biz futbolu sadece futbol sahasında oynamayı hedefleyen bir kulübüz. Ama görüyoruz ki futbol sahanın dışındaki bütün mecralarda oynanmaya devam ediyor. İşin bu tarafı kötü, profesyonel olmayan tarafı. En fazla mağdur olan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor."

"ERKEN KARTLAR BİZE ÇIKIYOR"

"Erken kartlar nedense hep bize çıkıyor. Manipülasyonun yüksek seviyesini ortaya koyan birçok örnek görüyoruz. 'Fenerbahçe formasıyla karar veren bir PFDK' söylemini hep beraber işittik. Ama ne acıdır ki sezon başından beri en fazla cezayı Fenerbahçe yemiş."

"MAÇLARI 11 KİŞİ BİTİRİNCE SEVİNİYORUZ"

"Hal böyleyken puan kayıpları ortada, en fazla kırmızı kartı gören de Fenerbahçe olmuş vaziyette. Son haftalarda 11 kişi maçı bitirince sevinir olduk. Gelin futbolu saha içinde oynayalım. Burada görev yöneticilere düşüyor."

"MURAL ILGAZ İÇİN NELER DEDİLER"

Murat Ilgaz için Fenerbahçe Kongre Üyesi dediler, sonradan ortaya çıktı ki en ufak bir alakası yok. 'Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız' dediler. Nerede bu yayın? Sözümüzün arkasında durmak gerek diye düşünüyorum."

"ARTIK AT KOŞTURAMIYORLAR"

Bunlar kendilerine yakın gördüklerini görmezden gelme üstadı olmuşlar. İşlerine gelmeyeni de hedefe koyuyorlar. Artık istedikleri gibi at da koşturamadıkları malum. Eskiden hakemler üzerinde baskıyı çok daha yüksek dozla yapmaya alışmışlardı."

"GALATASARAY İŞİNE GELMEYENİ HEDEF YAPAR"

Galatasaray, işine gelmeyeni hedef yapar! Böyle bir yönetim anlayışı olamaz! İstedikleri gibi at koşturamıyorlar! Gri pozisyon varsa, hep Fenerbahçe aleyhine sonuçlanması gerektiğini düşünüyorlar. Ortada dengeli gidişat olunca, feryat, figan, manipülasyon."

"BAŞKANIMIZ ÇAĞRI YAPACAK"

Sayın Başkanımız Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olmasını da kullanıp algı yaratmaları son dönemde bizi üzen olaylardan bir tanesi."

"YAYIN NEREDE?"

"20 Ekim'de Galatasaray, 'her hafta takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız' dedi. Üzerinden 96 gün geçmiş. Nerede bu yayın? Sözünün arkasında olmak gerek."