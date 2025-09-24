Haberler

Fenerbahçe'den ilk 11'de sürpriz üstüne sürpriz

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 22:00'DE

Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

fred ile szymanski bu fenerde işi yok 3 yıldır bunlar denendi, bu 2 futbolcudan Bi bok olmaz,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Yorumlar (1)
