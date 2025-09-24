Fenerbahçe'den ilk 11'de sürpriz üstüne sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 22:00'DE

Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.