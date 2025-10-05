Haberler

Fenerbahçe'den 'Her Deplasman Bir Okul' Projesi

Fenerbahçe'den 'Her Deplasman Bir Okul' Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon için başlattığı 'Her Deplasman Bir Okul' projesi ile her gittiği şehirde bir okulu ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye desteği sağlamayı hedefliyor. İlk uygulama Samsun'da gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE, yeni sezonda 'Her Deplasman Bir Okul' projesini başlatarak ilk uygulamasını Samsun'da hayata geçirdi. Proje kapsamında sarı-lacivertli ekip, maç için gittiği her şehirde bir okulu ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Nevra Hilmi Tören İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp yetkilileri, 50 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuyla birlikte 'Her Deplasman Bir Okul' sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Projeyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Artık Futbol Takımımız her deplasmana yalnızca galibiyet için değil, çocukların eğitimine katkı sunmak, Fenerbahçe sevgisini ve birlik duygusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak için de gidiyor. Her ziyaret, çocukların Fenerbahçe sevgisiyle ve sporun birleştirici gücüyle tanışmaları için atılmış bir adım olacak. Gittiğimiz her şehirde öğrencilerle bir araya gelerek, onların eğitim hayatına destek olacağız. Yanımızda sadece formamızı değil, sarı-lacivert sevgimizi ve hiç solmayan umudumuzu da götüreceğiz. Bizim için her deplasman, sadece bir maç değil, yeni kalplere ulaşmanın yoludur. Çünkü biliyoruz ki, her çocuğun yüreğinde, Fenerbahçe sevgisinin renkleriyle filizlenen bir hayal olmalı. o sevgi yayıldıkça, yarınlar aydınlanır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor

Rapor tamamlandı! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Başına gelebilecek tüm aksilikler tek maçta oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.